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Kastamonulu mobilyacılar deprem bölgesi için seyyar tuvalet üretiyor

14.02.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonulu mobilyacılar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gece gündüz mesai yapıyor.

Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Müftülüğü koordinesinde bir araya gelen 3 mobilya firmasının sahibi, çalışanları, bir atölyede bir araya gelerek deprem bölgesi için gönüllü seyyar tuvalet üretiyor. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve bir firma tarafından ücretsiz karşılanan ahşaplar, mobilyacılar tarafından işlenerek, bölgeye gönderiliyor.

Kastamonu'dan deprem bölgesine 1 tır seyyar tuvalet gönderildiği belirtilirken, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için mobilyacılar gece gündüz çalışıyor.

Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, AA muhabirine, Kastamonu'nun "Şehit Şerife Bacı" ile anıldığına işaret ederek, şimdi "Şerife Bacı"nın torunları olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgede seyyar tuvalete ihtiyaç olduğunu öğrendikten sonra harekete geçtiklerini anlatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bize bölgede seyyar tuvalete ihtiyaç olduğunu söylediler. Biz de Valimizle görüştük. Orman Bölge Müdürümüz ham madde konusunda yardımcı olacağını söyledi. Kronospan Ağaç Sanayi firması yetkilileri ile görüştük. Ham maddeyi verebileceklerini söylediler. Ergün Can Bey'le konuştum. O da Can Mobilya olarak elinden geleni yapacağını söyledi. İyilik bulaşıcıdır. Sonra Moni Mobilya ve Oruçoğlu Mobilya bu işe dahil oldu. Dün bir tırımız gitti. Buradan 3 tır daha gidecek. Allah nasip ederse, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın seyyar mobil tuvalet ihtiyacını karşılamak üzere gönderiyoruz. Hem ham maddesi, hem işçiliği hem de götürülmesi tamamen gönüllülük üzerine yapıldı."

Mobilyacı Ergün Can ise atölyelerinde deprem bölgesi için seyyar tuvalet yaptıklarını belirterek, "Üç mobilya firması olarak ekiplerimizi birleştirdik. Deprem bölgesinin ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Birlik beraberlik gücü bu. Oradaki kardeşlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

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Mobilyacı Kastamonu mobilya seyyar tuvalet

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