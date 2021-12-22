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Kastamonu'nun Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde eğitime kar engeli

22.12.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kentin özellikle sahil ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Bozkurt ilçesinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Şenpazar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde de okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bozkurt

Kastamonu Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
08:01
Öğle
12:48
İkindi
15:05
Akşam
17:26
Yatsı
18:53

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Güzey Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
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