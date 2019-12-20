Kat görevlileri fark etti! Otel odasından poşet dolusu para çıktı

İki temizlik görevlisi, bir odadaki gardıropta poşet içinde gizlenmiş, üzerlerinde ‘Britanya Merkez Bankası’ ibaresi bulunan 1926 basımı 2 bin 280 adet madeni para buldu. İkili, paraları otel yönetimine teslim etti.

Şanlıurfa'da bulunan bir otel, kısa süre önce satıldı. Yeni sahipleri tarafından onarım yapılan otelde Yonca Közü ve İbrahim Sargıcı odaların temizlik işine başladı. İki temizlik işçisi, bir odadaki dolabın üzerine konulan poşeti açtıklarında ise ‘Britanya Merkez Bankası’ ibaresi bulunan 1926 basımı altın renkli 2 bin 280 adet madeni para olduğunu gördü. Temizlikçiler, parayı otel yönetimine teslim etti. Kim tarafından ve ne zaman bırakıldığı bilinmeyen paralar, otel yönetimince de polise verildi.

Yonca Közü, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyleyerek, "Gardırobun üzerinde en dip köşeye gizlenmiş halde bulduk" dedi. Otelde 5 yıldır asgari ücretle çalışan temizlikçilerden İbrahim Sargıcı da poşet dolusu parayı otel yönetimine teslim ettiklerini belirterek, "Hemen amirimizin yanına götürüp, teslim ettik. Amirimiz de gereğini yaptı. Tahminim Suriye'deki savaştan kaçan biri getirip, sakladı. Poşet yaklaşık 7 kilo vardı" diye konuştu.