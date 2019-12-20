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Kat görevlileri fark etti! Otel odasından poşet dolusu para çıktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Şanlıurfa'daki bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ve İbrahim Sargıcı, temizlik yaptığı odada gardrobun üzerinde poşet gizlendiğini fark etti. Poşeti açtıklarında yüzlerce altın görünümlü para olduğunu gören görevliler, durumu hemen otel yetkililerine iletti. Yapılan araştırmalar sonucu ise paraların sahte olduğu anlaşıldı.

İki temizlik görevlisi, bir odadaki gardıropta poşet içinde gizlenmiş, üzerlerinde ‘Britanya Merkez Bankası’ ibaresi bulunan 1926 basımı 2 bin 280 adet madeni para buldu. İkili, paraları otel yönetimine teslim etti.

Şanlıurfa'da bulunan bir otel, kısa süre önce satıldı. Yeni sahipleri tarafından onarım yapılan otelde Yonca Közü ve İbrahim Sargıcı odaların temizlik işine başladı. İki temizlik işçisi, bir odadaki dolabın üzerine konulan poşeti açtıklarında ise ‘Britanya Merkez Bankası’ ibaresi bulunan 1926 basımı altın renkli 2 bin 280 adet madeni para olduğunu gördü. Temizlikçiler, parayı otel yönetimine teslim etti. Kim tarafından ve ne zaman bırakıldığı bilinmeyen paralar, otel yönetimince de polise verildi.

Yonca Közü, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyleyerek, "Gardırobun üzerinde en dip köşeye gizlenmiş halde bulduk" dedi. Otelde 5 yıldır asgari ücretle çalışan temizlikçilerden İbrahim Sargıcı da poşet dolusu parayı otel yönetimine teslim ettiklerini belirterek, "Hemen amirimizin yanına götürüp, teslim ettik. Amirimiz de gereğini yaptı. Tahminim Suriye'deki savaştan kaçan biri getirip, sakladı. Poşet yaklaşık 7 kilo vardı" diye konuştu.

PERSONELLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Otelin Genel Müdürü Hakan Gürsoy ise personellerinin gördükleri paraya dokunmamalarının kendileri için önem taşıdığını söyledi. Personellerini ödüllendireceklerini vurgulayan Gürsoy, "Bizim için önemli olan, bulunan şeyin değeri değil, görüldükten sonra personelin nasıl davrandığıdır. Onlar için gerekli ödüller yönetimimiz tarafından verilecektir" şeklinde konuştu.

Otelin Genel Koordinatörü Ömer Faruk Karınca da kısa süre önce oteli devraldıklarını ifade ederek, "Çalışanlarımızın hal ve davranışları şirket politikamız açısından son derece önemlidir. Bu şekilde cefakar, kendinden emin olan, maneviyatı yüksek çalışanlarımız olduğu için gurur duyuyoruz" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bin 280 adet altın görünümlü metal para, polis tarafından tutanakla teslim alındıktan sonra paralarla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki altın görünümlü metal paraların sahte olduğu anlaşıldı. Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa otel madeni para

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
helal olsun size, belki bir tanesi 1 yıllık maaşınız kadar olabilir ama harama dokunmamışsınız.
BRAVO
helal lokmayla büyüyen insanlar haramdar uzak kaçar ve bu kardeşlerimizde aynısını yapmış aferin tebrik ediyorum her ikisinide
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