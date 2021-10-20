Katar 2022 elemeleri: Türkiye Hollanda'ya 6-1 yenildi, grupta üçüncülüğe geriledi

Katar 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu lideri Türkiye Milli Futbol Takımı, 10 kişi kaldığı deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenilerek grupta üçüncülüğe geriledi.

Hollanda 13 puanla grup liderliğine yükselirken grup sonuncusu Cebelitarık'ı 5-1 yenen Norveç de aynı puanla ikinci sırada bulunuyor. Türkiye'nin puanı ise 11.

Maça hızlı başlayan Hollanda, 1. dakikada Davy Klaassen ile 1-0 öne geçti. İlk golde Memphis Depay ile yaptığı duvar pasıyla ceza sahasına giren Klaassen, 16. dakikada ise Depay'a asist yaptı ve fark ikiye çıktı.

38. dakikada Davy Klaassen yapılan penaltıyı panenka vuruşuyla gole çeviren Depay, skoru 3-0'a taşıdı.

44. dakikada Çağlar Söyüncü ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

Depay 54. dakikadaki kafa vuruşuyla hat-trick yaptı ve skor 4-0 oldu.

80. dakikada Guus Til, 90. dakikada ise Donyell Malen birer gol attı ve maç 6-0'a geldi.

Türkiye'nin tek golünü ise uzatmalarda Cengiz Ünder attı. Hollanda savunmasında kısa düşen pası kapan Halil Dervişoğlu'nun pas verdiği Cengiz Ünder, topu boş filelere yuvarladı.

Türkiye, hiç korner kullanamadığı maçta yalnızca iki isabetli şut ve altı isabetsiz şut çekebilirken Hollanda'nın istatistiklerinde bu rakamlar sırasıyla 12 ve 15 olarak yer aldı.

10 maçın oynanacağı grupta böylece 6. maçlar da geride bırakılmış oldu.

Gruplarda ilk sıradaki takımlar Dünya Kupası'na doğrudan katılırken ikinci sıradaki takımların ön eleme turu oynaması gerekecek.

Türkiye son maçında Cebelitarık'ı 3-0 yenmiş, önceki maçta ise yediği son dakika golüyle Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.

Bu yaz düzenlenen Euro 2020 turnuvası öncesinde başarılı bir form grafiği olan Türkiye'nin teknik direktörü Şenol Güneş turnuvada tüm maçlarını kaybettikten sonra eleştirilmeye başlanmıştı.

Bugünkü maçın ardından da hem Şenol Güneş, hem de Türkiye'nin kalecisi Uğurcan Çakır Twitter'da Türkiye gündemine girdi.

Şenol Güneş: Eleştirileri normal karşılıyorum

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"Kötü bir gece, kötü bir maç oldu" diyen Şenol Güneş, "Farklı bir skordan sonra 'Şu şöyle olsaydı' demek doğru değil. Seçimlerimiz yanlış oldu, benim için söylüyorum. Oyuncularımız değerli oyuncular. Daha iyi oynayabilirdik ama başaramadık" ifadelerini kullandı.

Kendisine yapılan tüm eleştirileri normal karşıladığını söyleyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir müsabakayı kaybettik ve herkes üzülüyor. Duyguların dışarıya vurulmasını normal karşıladım ama bu oyuncuları yaralayanlar yanlış yaparlar. Bunun sorumlusu benim.

"Üzgünüm çünkü bu işe başlarken zor şartlarda, herkesin isteğiyle geldim. Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak şeytani düzeni bozabilirdim ama bozamadım."

İstifa talepleriyle ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Bundan sonraki alacağım karar, şu anda alacağım bir karar değil. Onu da alınca size açıklarım. Durum değerlendirmesi her zaman yapıyorum. Sorumluluktan kaçmam. Doğru olan şeyler bozulmamalı, şahsımla alakalı değil. Oyunculara da 'İşlerine sahip çıkın' dedim. Benim, onları korumaya ihtiyacım var, onların beni değil. Ben, ülkem ve takım için en doğru olanı yapabileceğimi biliyorum" mesajını verdi.

Burak Yılmaz: İçimizden görünüp tweet atanlara dur demek lazım

Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Tek bir kişiye hesabı kesemeyiz. İyi günde aileysek bugün de aile olmamız lazım" dedi.

Yılmaz, "İçimizden gibi görünüp terbiyesizce tweet atanlara dur demek lazım. Artık ahbap çavuş ilişkisiyle oradan ahkam kesmek olmuyor. Ben kimsenin adamı değilim, hayatım boyunca hiç kimsenin adamı olmadım" dedi.

Şenol Güneş'e yönelik istifa çağrılarına da değinen Burak Yılmaz, "Daha o top fileye girmeden 'Şenol Güneş istifa' diye bağırıyorlarsa bu terbiyesizliktir. Hele kendi içimizdeki insanlar tweet atıyorsa bu daha büyük terbiyesizlik. Kimse selam vermezken dertlerini dinliyorduk, iş bulunca çatır çatır arkamızdan vururlar" ifadelerini kullandı.

