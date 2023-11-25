Katarsis'e katılan Emrullah Erdinç kara para aklama yöntemlerinde kullanılan o sistemi açıkladı! Breaking Bad detayı dikkat çekti

Kara para aklama davalarının yakın takipçisi olan ve kamuoyunu konu ile ilgili sık sık aydınlatan gazeteci Emrullah Erdinç, Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın Youtube'da yayınlanan programı Katarsis'e konuk oldu. Gazeteci, güzellik merkezleri üzerinden kara para aklamanın nasıl yapıldığı ile ilgili detaylar verdi.

Güzellik merkezleri sahibi ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılıp Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucu ise Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın da olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

KREM SATIŞI ÜZERİNDEN KARA PARA AKLAMA

Konunun yakın takipçisi olan Emrullah Erdinç ise Katarsis'te yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Gökhan Çınar'a açıklamalarda bulunan ve kara para aklamanın en kolay yolunun krem satışı olduğuna dikkat çeken Erdinç, kurulan tezgahı şu sözlerle anlattı:

"Çok paran var ama sisteme sokamıyorsun. Sisteme sokmak için güzellik merkezi açarsın temiz ve kirli parayı aynı havuzda aklarsın. Kara para aklamanın yeni yolu güzellik merkezlerinde satılan kremlerdir.

Markalı bir krem satışı yaparsanız bu parayı aklayamazsınız. Distrübütörü ödeme ister sizden ama ben bir krem yaptım diyerek satarsanız parayı aklarsınız."

'SONRA DEVREYE SAHTE FATURALAR GİRER'

Güzellik merkezlerinde krem satışı üzerinden ciddi miktarda kara para aklanabileceğini söyleyen Emrullah Erdinç, 'Krem satışı yaptıktan sonra sahte talepler oluturursunuz. 1000 kazandıysanız 900 gider gösterir 50 lirasını devlete vergi ödersiniz. 1'e 100 kazanırsınız' dedi.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan gazeteci sözlerine, 'Kara para güzellik merkezleri üzerinden aklanır. Günde 750.000 TL harcayan Dilan Polat'tan bulunduğu koğuşta kahve içemeyen bir Dilan Polat'a döndük.' dedi.

DİKKAT ÇEKEN BREAKING BAD DETAYI

Erdinç güzellik merkezleri üzerinden gerçekleştirilen kara para aklama olayları ile ilgili ünlü Amerikan dizisi Breakin Bad'i örnek verdi. Dizide de uyuşturucu üzerinden büyük bir gelir elde ediliyor. Fakat elde edilen bu gelir sisteme sokulamıyor.

Dizide Saul tarafından bir şişe pembe oje, bir tutam pamuk ve bir kutu kulak temizleme çubuğu kullanılarak kara para aklama yöntemi anlatılıyor. Dizide Saul Goodman karakteri, Aaron Paul'un hayat verdiği Jesse Pinkman'a 'Paranı aklaman gerektiğini biliyorsun, değil mi?' diye soruyor.

Pinkman'in cevabı ise günümüzde yaşanan olaylara ... "Lanet bir manikür salonunu alacak değilim, çıkar aklından bunu."

'NEDEN? DERDİM'

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Dilan Polat da Katarsis'e katılmış ve hayat hikayesiyle herkesi şaşırtmıştı. Kendisi de anne ve babasız büyüyen Dilan Polat için Erdinç, 'Kendisini görsem sadece 'neden?' derdim. Sen de annesiz babasız büyüdün. Çocuklarına neden bunu yaptın derdim'. dedi.

Ek olarak da Dilan Polat'ın son paylaşımına dikkat çeken Erdinç, Polat'ın bilerek o paylaşımı yaptığını ve sistemi bilmeyebileceğini ama her şeyin farkında olduğunu da belirtti.







