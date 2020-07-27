Katarsis X-TRA'ya konuşan Mutlu Kaya yaşadıklarıyla gözyaşlarına boğdu

YouTube'da yayınlanan Katarsis programını hazırlayıp sunan Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın bu haftaki konuğu Mutlu Kaya.

%96 ENGELLİ!

Onu yıllar önce katıldığı bir ses yarışmasında tanımıştık. Mutlu, o dönemde hayallerine ulaşmayı beklerken yıllarca onu ısrarlı takip eden, tehdit eden ve şiddet uygulayan biri tarafından başından vuruldu. Mutlu, bu olaydan sonra hayatına %96 engelli olarak devam etti. Ne acıdır ki, Mutlu daha sonra ablası Dilek Kaya'yı kaybetti.

ABLASI CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Dilek Kaya yine bir erkek tarafından öldürüldü. Mutlu, hem kendisi hem ablası hem de şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına adalet isteğini haykırıyor.



