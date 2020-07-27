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  4. Katarsis X-TRA'ya konuşan Mutlu Kaya yaşadıklarıyla gözyaşlarına boğdu

Katarsis X-TRA'ya konuşan Mutlu Kaya yaşadıklarıyla gözyaşlarına boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

2015 yılında Fox TV'de yayınlanan 'Sesi Çok Güzel' programıyla tanınan Mutlu Kaya, güzelliği ve sesiyle tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakmıştı. Hayallerinin peşinde emin adımlarla giderken saplantılı bir erkek tarafından başından vurulan ve beyninde yasar oluşan Mutlu Kaya, yaşadıklarını tüm detaylarıyla Katarsis X-TRA'da anlattı. İşte Mutlu Kaya'nın izlerken gözyaşlarınızı tutamayacağınız dramı...

YouTube'da yayınlanan Katarsis programını hazırlayıp sunan Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın bu haftaki konuğu Mutlu Kaya.

%96 ENGELLİ!

Onu yıllar önce katıldığı bir ses yarışmasında tanımıştık. Mutlu, o dönemde hayallerine ulaşmayı beklerken yıllarca onu ısrarlı takip eden, tehdit eden ve şiddet uygulayan biri tarafından başından vuruldu. Mutlu, bu olaydan sonra hayatına %96 engelli olarak devam etti. Ne acıdır ki, Mutlu daha sonra ablası Dilek Kaya'yı kaybetti.

ABLASI CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Dilek Kaya yine bir erkek tarafından öldürüldü. Mutlu, hem kendisi hem ablası hem de şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına adalet isteğini haykırıyor.


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