Kate Moss, Johnny Depp'i mahkemede neden savunduğunu açıkladı

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Johnny Depp ve Amber Heard davasında tanık koltuğuna oturan İngiliz model Kate Moss neden eski sevgilisi Depp’i mahkemede savunduğunu açıkladı.

“JOHNNY HAKKINDAKİ GERÇEĞİ BİLİYORUM”

48 yaşındaki model, BBC Radio 4’a verdiği röportajda “Johnny hakkındaki gerçeği biliyorum” dedi.

90’lı yıllarda Depp ile büyük bir aşk yaşayan Moss, mahkemede oyuncunun kendisini merdivenlerden ittiği suçlamasını reddetmişti.

"DOĞRUYU SÖYLEMEM GEREKİYORDU”

BBC’ye verdiği röportajda ifadesinin arkasında olduğunu belirten model, “Beni merdivenlerden itmediğini biliyorum. Doğruyu söylemem gerekiyordu” açıklamasında bulundu.



İngiltere'den video konferans ile duruşmaya katılan Moss Jamaika'daki tatilleri esnasında merdivenlerden nasıl düştüğünü "Otel odasından ayrılıyorduk. Johnny benden önce odadan çıkmıştı. Dışarıda fırtına vardı ve yağmur yağıyordu. Odadan çıkarken merdivenlerden aşağıya kaydım ve sırtımı incittim. Bağırdım, çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve canım yanıyordu" sözleriyle olayı anlattı.



HEARD'Ü ZOR DURUMDA BIRAKTI

Moss'un ifadesinin, Amber Heard'ü çok zor durumda bıraktığı ve Depp'in zaferiyle biten mahkemede büyük bir etki bıraktığı öne sürülmüştü.

