Kate Upton geçmişe götürdü! "Harika bir gündü"

2011 yılında Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinde verdiği pozlarla dünya çapında üne kavuşan model Kate Upton zaman zaman eski pozlarını yeniden paylaşıyor.

Upton bu pozlardan biri yine paylaşarak hayranlarından büyük ilgi gördü. Çıplak bedenine giydiği ceketin yarısını çıkararak göğüslerinin ortaya çıktığı anlarda poz veren Kate Upton fotoğrafın çekildiği ilk gün gördüğü ilgiden daha fazlasını gördü.

Binlerce beğeni alan Upton'a fotoğrafı çeken YuTsai Host ise "Harika bir gündü" yorumunda bulundu.



