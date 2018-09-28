''Ronaldo bana tecavüz etti''

Dünya futbolunun yıldız ismi Cristiano Ronaldo yüz kızartıcı bir suç ithamıyla karşı karşıya kaldı. Kathryn Mayorga ismindeki ABDli bir kadın, futbolcunun 2009'da Las Vegas'ta kendisine tecavüz ettiğini ve ardından sus payı olarak 375 bin dolar ödediğini ileri sürerek dava açtı.

"ACI ÇEKİP ÇEKMEDİĞİMİ SORDU"

Dokuz yıl önceki olayın bir otel suitinde gerçekleştiğini dile getiren 34 yaşındaki Mayorga'nın iddiasına göre Ronaldo kendisine tecavüz etti. Yine kadının ifadesine göre gerçekleşen menfur hadisenin ardından yıldız futbolcu kendisine acı çekip çekmediğini sordu.

"KARŞIMDA DİZ ÇÖKTÜ"

Bu soruları, futbolcunun ağzından gelen ilginç bir itirafın izlediği iddiası izledi. Buna göre Portekizli futbolcu Kathryn Mayorga'ya "Bir şekilde dizlerinin üzerine çöktü ve bana 'Ben yüzde 99 itibarıyla iyi bir insanım. Ancak geri kalan yüzde 1'i bilmiyorum" dedi.



