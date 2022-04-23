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Katı toplumsal kurallara kafa tutuyorlar! Üçlü ilişkilerinin detaylarını anlattı: Tanrı’nın isteği gibi değil

23.04.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Porto Rikolu 38 yaşındaki dövme sanatçısı Oscar Gonzalez, 2020 yılında Sammie Sewell ile ilişki yaşamaya başladı. Çift ilişkilerine 2 yıl sonrasında 22 yaşındaki Amanda Quiles'ı davet etti. Üçlü ilişkilerinin toplumsal kurallarını yerle bir ettiğini dile getiren Gonzalez, çevresindekilerden tepki aldıklarını söyledi.

Katı toplumsal kurallara kafa tutuyorlar! Üçlü ilişkilerinin detaylarını anlattı: Tanrı’nın isteği gibi değil

Katı dinsel kuralların egemen olduğu bir çevrede üçlü ilişki yaşamanın kendilerine yeni bir bakış açısı getirdiğini belirten Gonzalez, ilişkilerinin Tanrı’nın amaçladığı gibi olmadığını söyleyenlere tepki gösterdi. İlişkilerinin her açıdan samimi ve aşk dolu olduğunu belirten üçlü, insanların bu konudaki tabularını yıkmak için sosyal medyadan özel hayatlarını paylaşıyorlar.

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“NEREDEYSE HER AÇIDAN EVLİYİZ”

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İki yıldan fazla süredir üçlü ilişki yaşadıklarından bahseden Gonzalez, “Faturaları paylaşıyoru ve aynı çatı altında yaşıyoruz. Neredeyse her açıdan evliyiz. Gayri resmi bir töreni tartıştığımız halde, üç kişinin yasal olarak evlenemeyeceğini biliyoruz” dedi.

İlişkileri sırasında aralarında kimi zaman kıskançlık sorunu yaşadığını söyleyen Gonzalez, “Bazen kıskanıyoruz ama bu insani bir duygu ve bunun üstesinden gelmek zorundayız. Ailem inanılmaz derecede destekleyici, Sammie'ninki de Amanda'nın annesi, ancak ailesinin geri kalanı değil. Amanda'nın geniş ailesi son derece dindar ve ilişkimizi veya yaşam tarzımızı onaylamıyor.Bize ilişkimizin Tanrı'nın istediği gibi olmadığı söylendi ve bunu duymak zordu” diye konuştu.

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sosyal medya
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