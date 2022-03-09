Sosyal medya fenomeninden ilginç cinsellik itirafı! “Üçlü ilişki yaşıyorduk, sevgilim onunla kaçtı”

Sosyal medya fenomeni Taylor Cezanne, erkek arkadaşıyla üç yıldır mutlu devam eden bir ilişkilerinde yeni bir heyecan katmak istedi. Cezanne, erkek arkadaşıyla cinsel hayatını renklendirmek için üçlü ilişkiye ikna etti. 26 yaşındaki fenomen üçlü ilişkilerine dahil herkesi şaşırtan bir itirafa imza attı. Cezanne, “Cinsel hayatımızı renklendirmek istediğimde ilişkimizin yaklaşık iki buçuk yılı geride kalmıştı. Onunla sevgilimin işi sayesinde tanıştık ve biraz eğlenmek istedik. Ancak işler beklediğim gibi gitmedi” dedi.

“BENİMLE YAPTIKLARINI ONUNLA DA YAPIYORDU”

Üçlü ilişki fikirini kendisinin ortaya atmasında rağmen ilerleyen süreçte pişmanlık duyduğunu dile getiren Cezanne, “Yeni fikirlere her zaman açığım ve ne olacağını merak ettim.Bunun gerçekten bizim için iyi olacağını düşünmüştüm. Onlar aynı iş yerinde çalıştıkları için kısa sürede yakınlaştılar. Ancak onunla benim aramda kıskançlık olduğu için biz bağ kurma konusunda zorluk yaşadık. İkimize de eşit davranmaya çalıştı. Benimle yaptıklarını onunla da yapıyordu.” dedi.

İlişkilerinin dışında kaldığını hissettiğinde romantizmin dağıldığını anlatan Cezanne, “Bu çok eşli ilişkilerde yaygın olan bir durumdur. Bir kişi kendisini dışlanmış hisseder. Bir dece birlikte işe gittiler ve sabah uyandığımda evde değillerdi. Çıkacaklarını söylemek için bana haber vermediler ve ben de merak ederek iş yerlerine gittim.Park halindeki arabada cinsel ilişkiye girerken gördüm. Benden ayrılmak istediğini tam o esnada söyledi” ifadelerini kullandı.



