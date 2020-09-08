Katie Holmes restoranda aşka geldi! Herkesin ortasında kucağına oturdu

Amerikalı oyuncu Katie Holmes, yeni bir aşka yelken açtığı şef ve aktör sevgilisi Emilio Vitolo ile New York'taki bir restoranda görüntülendi. Tom Cruise'dan boşandıktan sonra uzun süre Jamie Foxx ile nişanlı kalan fakat onunla da yollarını ayıran Katie Holmes, yeni sevgilisi ünlü şef ve aktör Emilio Vitolo ile çok mutlu...

Katie Holmes ve sevgilisi yemek yedikten sonra derin bir sohbete daldı.

Oyuncu, bir ara sevgilisinin dizlerine oturdu ve çift, sohbetini o şekilde sürdürdü. Gazetecilerin kendilerini görüntülediklerinden habersiz olan ikili, ardından birbirlerini öpmeye başladı.



Etraftaki kişilere aldırış etmeyen çiftin samimi halleri objektiflere böyle yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada günlük ritüellerinden bahseden Holmes, şunları söylemişti: Herkese kendilerine iyi bakmasını öneririm. Sabahları 20 dakikamı, sakinleştirici müzik dinleyerek ve şükrettiğim şeyleri yazarak geçiriyorum. Sırf zevkine, kendime bu şekilde vakit ayırıyorum. Böylece günüm güzelleşiyor.



