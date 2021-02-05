Katie Price: Asla eskisi gibi olmayacağım

İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelerek hem tatil yapmış hem de estetik operasyonlar geçirmişti.

Ancak talihsiz bir kaza yaşayan Price, iki bacağını da kırmıştı.

42 yaşındaki yıldız, İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda artık hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağını açıkladı. Kendisini "yürüme engelli" olarak kaydettirdiğini belirten Price, geçirdiği son altı ayı da özetledi.

Bir süredir Carl Woods ile aşk yaşayan Katie Price, her iki bacağının da sürekli olarak ağrıdığını ve bu yüzden bir ördek gibi yürüdüğünü ifade etti.

"ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAĞIM"

Gün içinde en çok 20 dakika yürüyebildiğini sözlerine ekleyen Price "Asla eskisi gibi olmayacağım. Bir bacağım, konulan metal yüzünden diğerinden daha uzun. Bu yüzden yürürken topallıyorum" şeklinde konuştu.

Price, kazadan ve geçirdiği operasyonlardan sonra bacaklarında sürekli acı hissettiğini ve bu acının ayaklarından başlayan bir elektrik çarpması şeklinde olduğunu dile getirdi.

"APTALCA BİR KAZAYDI"

Estetik operasyonlar için sık sık Türkiye'ye gelen Kate Price, üzücü haberi sosyal medya hesabından "Aptalca bir kazaydı" sözleriyle duyurmuştu.





