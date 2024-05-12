Katie Price'in serveti yok oldu! Ne arabalar ne malikane kaldı... Sokağa atıldı

2014 yılında 1.35 milyon sterlin ödeyerek satın aldığı malikanesini kaybeden Katie Price gündemde.

"Satın aldığından beri harap ve harabeye dönen o güzel eve, iflas anlaşmasının bir parçası olarak mahkemeler tarafından el koyulsa ve kendisine başka bir yere taşınması söylense daha iyi olurdu" diyen komşuların istediği oldu.

Bakımsızlığı ve pisliğiyle çevre evlerden sürekli şikayet alan ünlü isim bağımlılıkları ve mali hataları yüzünden evini kaybetti.

Estetik bağımlılığı, uyuşturucu, vergi borçları ve eski eşine tazminat borcunu ödemediği için maddi sıkıntılar yaşayan Price önce arabalarını kaybetti şimdi de evini.



Aralarında Mercedes, Jaguar ve Range Rover'ın da bulunduğu bir dizi arabayla birlikte malikanesinden de olan Katie Price 5 çocuğuyla ortada kaldı.

Yaşananlardan sonra ünlü isim soluğu Wight Adası'nda ailesinin yanında aldı.







