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Katie Price Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonu YouTube'da yayınladı

02.08.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik operasyonlar için Türkiye'yi tercih eden İngiliz yıldız Katie Price, son yaptırdığı yüz gerdirme ameliyatını YouTube kanalında yayınladı. Sevgilisi Carl Woods'un da yağ aldırma operasyonu yaptırdığı görüldü.

Katie Price Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonu YouTube'da yayınladı

Eski model ve reality show yıldızı Katie Price, sık sık Türkiye’ye gelerek estetik operasyon yaptırmasıyla biliniyor. 43 yaşındaki İngiliz yıldız, son estetik seyahatinde kameraya aldırdığı operasyon anını YouTube kanalında yayınladı.

İstanbul’da bir plastik cerrahi kliniğinde dördüncü kez yaptırdığı yüz gerdirme (lifting) operasyonunun bir kısımını, “Yüz gerdirmemin filmini çektim” notuyla paylaştı. 31 yaşındaki sevgilisi Carl Woods ile birlikte geldikleri İstanbul’da çektirdiği video, ilk olarak havaalanından başlıyor.

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SEVGİLİSİ DE BIÇAK ALTINA YATTI

Videoya göre operasyon geçiren, bir tek Price değil. Bir yıldan uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Woods da yağ aldırmak için bıçak altına yatmış.

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Operasyon öncesi kan aldırma işlemi yapılan Price, videoda, kendisi için en zor kısmın iğne olduğunu söylüyor. Ameliyata hazırlık aşamaları da tüm detaylarıyla videoda görülüyor.

Sabahın erken saatlerinde yapılacak operasyon için hastaneye giden Price, sağlık ekibine, “Uykuluyken söyleyeceklerim için özür dilerim” şeklinde espri yapıyor. Operasyon belgeselinin ilk bölümü, Price’ın anestezi etkisiyle kendinden geçmesiyle sona eriyor.

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Estetik operasyon tutkusuyla tanınan Price, ilk olarak 2017’de Londra’da ameliyat oldu, yüzünü gerdirdi.


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