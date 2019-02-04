Katie Salmon plajı yaktı geçti

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ÜNLÜLER  | 04.02.2019 09:36 | Son Güncelleme

"Love Island" yıldızı Katie Salmon, sarı bikinisiyle plajı yaktı geçti.

Arkadaşı India Jennings ile Cape Verde’de tatilde olan Katie Salmon, sarı bikinisi ve verdiği pozlarla plajı yaktı geçti.

Katie Salmon plajı yaktı geçti

Arkadaşı India Jennings ile Cape Verde’de tatilde olan Katie Salmon, sarı bikinisi ve verdiği pozlarla plajı yaktı geçti.
22 yaşındaki güzel bir taraftan denizin ve güneşin tadını çıkarırken diğer taraftan arkadaşıyla birlikte bol bol fotoğraf çektirmekten geri durmadı.
Giydiği cesur kıyafetlerle objektiflere takılmaya alışık olan reality şov yıldızı ve model Katie Salmon, örgülü saçları tarz güneş gözlükleriyle sahilde ilgi odağıydı.
2016 yılında programa katılan Katie Salmon, eski güzellik kraliçesi Sophie Gradon ile yakınlaşmıştı. Eski Büyük Britanya güzeli Sophie Gradon, geçtiğimiz haziran ayında hayatını kaybetmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Love Island Katie Salmon India Jennings Cape Verde

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