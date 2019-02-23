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Katlanabilir iPhone için patent başvurusu yapılmış!

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TEKNOLOJİ  | 23.02.2019 10:49 | Son Güncelleme

Apple’ın katlanabilir iPhone modeli için patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Taslak çizimleri de görünen katlanabilir iPhone modelinin neye benzeyeceği haberimizde yer alıyor.

Katlanabilir iPhone için patent başvurusu yapılmış!

Samsung’un Galaxy Fold ile dünyanın ilk katlanabilir telefonunu duyurmasının ardından gözler Apple cephesine çevrilmişti. 1.980 dolar oldukça yüksek fiyat etiketi ile gelecek olan Galaxy Fold için dış basın son kullanıcıya hitap etmeyen bir ürün benzetmesi yapmıştı.

Daha önce de belirttiğim gibi sadece gövde gösterisinden öteye gidemeyecek olan katlanabilir telefon girişimine, Apple’ın da dahil olabileceği ortaya çıktı.

Apple’ın Amerika Patent Ofisi‘ne katlanabilir iPhone için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi, katlanabilir yapıda olacak olan iPhone, Galaxy Fold’dan farklı bir şekilde katlanacak.

Apple, bildiğiniz iPhone’un tam ortasından ikiye katlamayı planlıyor gibi görünüyor. iPhone katlandığında kare bir görüntü ortaya çıkabilir. Ancak bunun şimdilik bir taslaktan ibaret olduğunu Apple’ın değişiklik yapabileceğini belirtelim.

Cupertinolu firma daha önceden de farklı patentleri almayı başarmıştı. Ancak bu patentler bazen hiç uygulamaya konulmamış bazen de çok geç üretim safhasına geçilmişti. Muhtemelen Apple, rakibinin satış rakamlarını bekleyecektir. Eğer Galaxy Fold ciddi satış rakamlarına ulaşırsa bu tip bir hamle Apple cephesinden de gelebilir.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Apple Katlanabilir iPhone

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