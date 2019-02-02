Katlanabilir Samsung için promo videosu sızdı

Kısa süre önce bilgiler paylaşan Samsung yetkilileri, ilk etapta seçili pazarlar için en az 1 milyon adetlik katlanabilir telefon hazırlanacağını ve 2019’un ilk yarısı itibarıyla bu ürünlerin satışta olacağını belirtmişti.
Öte yandan Samsung’un 20 Şubat’ta özel bir tanıtım etkinliği gerçekleştireceği biliniyor. Her ne kadar Galaxy S10 ailesi ön planda olsa da, bu etkinlikte katlanabilir Samsung telefonun da detaylarının paylaşılması büyük olasılık.
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