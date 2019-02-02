Katlanabilir Samsung için promo videosu sızdı

ates.sonmez ates.sonmez
TEKNOLOJİ  | 02.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

Samsung’un ilk katlanabilir telefonu olması beklenen Galaxy F, bir kez daha kendini gösterdi. Firmanın hazırladığı “Yapamadığın Şeyi Yap” başlıklı videoda görünen katlanabilir Samsung telefon, sanıyoruz ilerleyen günlerde yeni bir akımın da başlatıcılarından olacak. Zira şu an Apple da dahil birçok firmanın katlanabilir telefonlar üzerine çalışmalar yaptığı biliniyor.

Katlanabilir Samsung için promo videosu sızdı

Kısa süre önce bilgiler paylaşan Samsung yetkilileri, ilk etapta seçili pazarlar için en az 1 milyon adetlik katlanabilir telefon hazırlanacağını ve 2019’un ilk yarısı itibarıyla bu ürünlerin satışta olacağını belirtmişti.

Öte yandan Samsung’un 20 Şubat’ta özel bir tanıtım etkinliği gerçekleştireceği biliniyor. Her ne kadar Galaxy S10 ailesi ön planda olsa da, bu etkinlikte katlanabilir Samsung telefonun da detaylarının paylaşılması büyük olasılık.

İlgili video için buraya tıklayınız

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samsung samsung galaxy f

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