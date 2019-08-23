Katlanabilir telefonunda daha güçlü bir işlemciyle yer alacak

Eylül ayında veya en geç 2019 yılı bitmeden Mate X’i satışa sunacağını söyleyen Huawei, bugün işlemci konusunda bir atılım gerçekleştirdi. Telefon ilk tanıtıldığında işlemci olarak Kirin 980 yonga setinden gücünü alacaktı. Ancak yapılan değişiklik ile telefonda Kirin 990 yonga seti kullanılma kararı alındı.

Aktarılan bir diğer bilgi de telefonun kamerasında yapılacak olan bir değişiklik. Ancak bu değişiklik için henüz net bir açıklama bulunmuyor. 2.600 dolar fiyat etiketi ile dikkat çekecek olan telefon bakalım başarılı olabilecek mi?

Huawei Mate X teknik özellikleri:



Ekran: 8 inç AMOLED, 2480×2200 piksel

Katlanmış ekran: 6.6 inç 2480×1148 piksel ve 6.38 inçlik 2480×892 piksel

İşlemci: Kirin 990 + Balong 5000 5G

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 512 GB

Kamera: 40 Megapiksel geniş açı (f/1.8, 27 mm) + 16 Megapiksellik ultra geniş açı (f/2.2, 17 mm) + 8 Megapiksellik telefoto (f/2.4, 52 mm)

Batarya: 4.500 mAh batarya (55W hızlı şarj destekli )

Boyutlar: 161.3 x 146.2 x 5.4 mm açık, 161.3 x 78.3 x 11 mm kapalı

Ağırlık: 295 gram

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