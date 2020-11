KATSO Başkanı Alibeyoğlu, “Firmalarımız, ayakta kalabilmek için destek bekliyor”

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, İkinci karantina dönemine zorlu şartlar ile giriş yapan işletmelerin, iflas riski ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Alibeyoğlu, umudunu kış turizmine bağlayan ve bu sektöre büyük umutlarla yatırım yapan firmaların zor durumda olduğunu, firmaların ayakta kalabilmek için destek beklediğini kaydetti.

Türkiye’nin Korona virüs salgında hızla ikinci dalganın etkisi altına girdiğine dikkat çeken Alibeyoğlu, destek çağrısında bulundu.

KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “Başta Turizm ve Cafer-Restoran sektörleri olmak üzere süreçten olumsuz olarak etkilenen tüm esnaflarımıza gereken destek sağlanmalıdır. Pandeminin etkisinin artmasıyla birlikte yetkililerimiz birtakım tedbirler uygulamaya koymuş, sektörlere maddi destekler sağlamıştır. Ancak, süreç göstermiştir ki alınan tedbirlere rağmen virüs etkisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmış firmalarımız bu süreci ağır yaralar ile geride bırakmıştır. Korona virüs salgını hızla ikinci dalga etkisine girerken yetkililerimiz toplum sağlığı açısından yeni tedbirler uygulamaya koymuş, salgının daha fazla yayılmasını önlemek üzere gerekli önlemleri açıklamıştır. Ancak Pandeminin başından beri ekonomik sorunlar ile mücadele eden işletmelerimiz, yeni tedbirler ile daha da büyük sorunlar ile karşı karşıya kalabilirler. Bu tedbirler ile birlikte birçok esnafımızın iflasın eşiğine gelmesi kaçınılmazdır” dedi.

Kars’ın en önemli sektörlerinden birisinin turizm olduğunu ifade eden Alibeyoğlu, “Kars’ın en önemli sektörlerinden birisi olan turizm sektörü ile bu sektörün yan tedarikçileri, pandemiden olumsuz yönde etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Yaklaşmakta olan kış sezonu öncesinde turizm sektörüne destek verilmeli, firmalarımızın bu süreci en az hasar ile atlatmaları yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır. Şayet turizm ve hizmet sektörüne destek sağlanmaz, firmalarımız kendi kaderine terk edilirlerse bu durum telafisi güç ekonomik hasarlara neden olacaktır. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın pandemi sürecini en az hasar ile atlatabilmeleri için yetkililerimizden destek talep etmekteyiz” diye konuştu.

Başkan Alibeyoğlu, yaşanan ikinci dalga etkisini en aza indirmek maksadı ile KATSO olarak talep ettikleri destekleri şöyle sıraladı:

“Elektrik ve doğalgaz ödemeleri ertelenmelidir”

Yaklaşmakta olan kış sezonu nedeniyle işletmelerimizin enerji giderleri artacak, geliri çok kısıtlı olan işletmelerimiz doğalgaz ve elektrik giderleri ile daha da zor günler geçirecektir. Bu nedenle Elektrik ve doğalgaz ödemeleri koşulsuz ve faizsiz olarak ertelenmelidir.

“İşletmelere kira desteği sağlanmalıdır”

Pandemi sürecinde işletmelerimi en çok zorlayan gider kalemlerinin başında kira giderleri gelmektedir. Bu nedenle firmalarımıza mutlak suretle kira desteği sağlanmalıdır.

Pandemi sürecinin etkisinin arttığı dönemlerde Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması ile firmalarımız rahat bir nefes almıştır. Ancak, Kısa çalışma ödeneğinden birçok firmamız faydalanamamış, Kısa Çalışma Ödeneğinin ağır kriterleri sebebi ile firmamız başvuru dahi yapamamıştı. Bu nedenle Kısa Çalışma Ödeneğine başvuruda aranan kriterler kaldırılmalı, daha fazla çalışanın başvuru yapabileceği şekilde uygulama hayata geçirilmelidir.

KGF desteği ile firmalarımıza dağıtılan kredi ödemeleri başlamış ve geliri çok kısıtlı olan firmalarımız bu ödemeleri yerine getirmekte güçlükler yaşamıştır. KGF Destekli kredi ödemeleri 6 aydan az olmayacak şekilde piyasaların normalleşebileceği ileri bir tarihe kadar ertelenmelidir. Bu tür bir uygulamada firmalarımızın üzerinden büyük bir yük alınmış olacaktır.

Pandemi döneminin etkisini azaltmak ve işletmelerimize destek olmak maksadı ile dağıtılan can suyu, KOBİ destek, Nefes vs. kredi ödemeleri, yaşanan ikinci dalga etkisi sebebiyle ileri bir tarihe faizsiz olarak ertelenmelidir.

Pandemi sürecinde işletmelerimiz gelir elde edememiş, bunun yanında elektrik, doğalgaz, personel, kira vb. giderleri aynı şekilde devam etmiştir. Dolayısıyla işletmelerimizin altı aylık giderleri hesaplanmalı ve bu gideri karşılayacak tutar kadar kendilerine uygun kredi imkanı sunulmalıdır.

İçinde bulunduğumuz bu süreçte Kamu alacaklar işletmelerimizi önemli ölçüde zorlamaktadır. Bu nedenle Kamu alacaklarının (Vergi,SGK vs.) ileri bir tarihe ertelenmesi firmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır.

Kamu tarafından kiraya verilen taşınmazların kira bedellerinde indirime gidilmelidir. İçinde bulunduğumuz süreç işletmelerimizi zorlamakta ve kiralarını ödeyemez hale getirmektedir. Dolayısıyla kamu taşınmazlarında indirime gidilmesi faydalanıcı firmalarımıza bu süreçte destek olacaktır.

Alibeyoğlu, “Yukarıda sıralamış olduğumuz taleplerin yerine getirilmesi ikinci dalga etkisinin hızlı bir şekilde hissedildiği bu süreçte alınan tedbirler ile iş yerleri kapalı olan işletmelerimize nefes olacak ve salgın süreci ekonomik anlamda en az etki ile atlatılabilecektir” şeklinde konuştu.