KATSO’dan üyelere bir hizmet daha

KATSO ve QNB Finansbank Arasında E-Dönüşüm Hizmeti Protokolü İmzalandı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası(KATSO) ile QNB Finansbank arasında, üyelere ücretsiz e-dönüşüm hizmetleri sunulması kapsamında protokol imzalandı. Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen imza törenine Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ve QNB Finansbank Kars Şube Müdürü Cumali Merkit katıldı.

Hizmetin bugünden itibaren faaliyete geçeceğini dile getiren, KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, "Bugün bu faaliyetle üyelerimizin Odamızdan alacağı hizmetlerin çeşidini daha da arttırıyoruz. Şirketler, açılışından başlayıp, sonuna kadar götürebilen süreçte üyelerimiz artık buradaki e-fatura, e-defter, e-imza, e-arşiv, e-irsaliye, e-mühtahsil, e-irsaliye vb. hizmetlere ücret ödemeden sahip olabilecekler. Protokol kapsamda her üyemiz için yıllık 100.000 adet ek kontör ve 1GB E-Defter alanı ücretsiz olarak tanımlanacaktır. Odamız Üyelerine en iyiyi sunmak ve bölgenin stratejik hedeflerine yönelik çalışmalarda bulunmak hedefindeyiz. Bu doğrultuda QNB Finansbank ile işbirliği yapmaktan son derece memnunuz. Bugünden geçerli olacak işbirliği için QNB Finansbank bünyesinde Odamız üyeleri için hizmet noktası oluşturulacak ve üyelerimize hizmet verilecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) camiası olarak ülkenin ve bölgenin ticaretinin ve sanayisinin gelişmesi için gayret gösteriyoruz. İmzalamış olduğumuz bu protokolün de bölgenin kalkınması bakımından faydalı olacağı düşüncesiyle tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ticaret ve Sanayiye Büyük Katkı Sağlayacak

KARS ticaret ve sanayisine büyük katkı sağlayacaklarına inandıkları bir anlaşmaya imza attıklarını belirten QNB Finansbank Şube Müdürü Cumali Merkit, "Anlaşma kapsamında odaya bağlı tüm üye kuruluşlara e-Çözüm desteğini biz vereceğiz. Üyeler e-fatura, e-defter, e-imza, e-arşiv, e-irsaliye, e-mühtahsil gibi e-Dönüşüm kapsamındaki hizmetlerimizin tamamından ücretsiz faydalanabilecekler. Kars, bölge ticaretinde önemli bir yere sahip ve gittikçe bu değeri artıyor. E-Dönüşüm ürünlerimiz ile tüm Türkiye’de olduğu gibi bu bölgede de şirketlerin verimli çalışmasına katma değer sağlayacağımızı biliyoruz. Kars’ın ticaretine kuruluşundan beri hizmet eden KATSO, her geçen gün daha fazla hizmet ile bu alanda farklılığını ortaya koyuyor. Bizler de QNB Finansbank ailesi olarak her zaman Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nın yanındayız ve Kars firmalarını desteklemekten onur ve gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası ve QNB Finansbank arasında imzalanan protokol kapsamında KATSO’ya bağlı üyeleri 2020 yılı başına kadar e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-imza, e-irsaliye, e-mühtahsil, gibi e-Dönüşüm hizmetlerinde ücretsiz yararlanabilecek. Ayrıca, üyelerin tamamı için 100.000 ek kontör ve 1GB e-defter alanı ücretsiz olarak tanımlanacak. Protokol kapsamında getirilen fırsat ve yeniliklerden faydalanmak için Kars Ticaret ve Sanayi Odası belgeniz ile QNB Finansbank’a müracaat etmek yeterli olacak.