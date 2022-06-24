Katy Perry, kendisini tanımayan garsona yüklü miktarda bahşiş verdi

Nişanlısı Orlando Bloom'un yeni filmi 'Wizards!'ın çekimleri için Avustralya'da bulunan Katy Perry, ilginç bir olay yaşadı. Indianna Paull adlı bir garson, Port Douglas'ta bir kafede çalışırken 37 yaşındaki ünlü şarkıcı Katy Perry ile yaşadığı olayı anlatan bir TikTok videosu yükledi. Olay, Perry'nin gittiği kafede bir masaya oturmak istemesi, ancak ünlü isme müsait masa olmadığı söylenmesiyle başladı.

Şapkasını ve güneş gözlükleri nedeniyle yıldızı tanımayan garson Paull, Perry'e bir masa müsait olana kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Indianna Paull, Katy Perry'nin başlangıçta 'masa eksikliği' konusunda kendisiyle 'tartıştığını', ancak daha sonra ona 'normal bir insan' gibi davrandığı için cömert bir bahşişle teşekkür ettiğini belirtti.

Katy ve Indianna'nın etkileşimi yakındaki paparazziler tarafından da yakalandı. Görüntülerde, kızı Daisy Dove'u taşıyan ve tezgahın arkasında Indianna ile konuşan, hoşnutsuz ifadeli Perry görülüyor.

PERRY'İ AZARLADI

İlk başta ona bir masa için beklemesi gerektiğini söyledikten ve kuralları çiğnediği için onu azarladıktan sonra Indianna, Katy'ye müşteriler için olmayan bir masa vermeyi kabul etti. Indianna, birkaç dakika sonra birisi ona az önce azarladığı müşterinin Katy Perry'den başkası olmadığını söylediğinde ise utandığını itiraf etti.

"Kendimi aptal gibi hissettim ve özür dilemeye gittim" diyen Indianna Paull, daha sonra ünlü ismin kafeden ayrılırken kendisine 'cömert' bir bahşiş bıraktığını söyledi; ancak kesin miktarı belirtmeyi reddetti.





