MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi

Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi

06.04.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı şarkıcı Katy Perry, göğüs dekolteli elbisesi ile tuvalette poz verdi. Topuklu ayakkabıyla klozetin üzerinde pozlar veren şarkıcı, o anlarını sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bebek sahibi olduktan sonra eşine yeteri derece zaman ayıramadığını ve bu yüzdende cinsel hayatlarının sıkıntıya girdiği söyleyen Katy Perry bu sefer de pozlarıyla gündem oldu.

fotograf-cektirecek-yer-bulamayan-katy-perry-14047101_1967_m

Deri elbisesi, topuklu ayakkabısı ve birbirinden şık aksesuarlarıyla klozetin üstüne çıkarak ve tuvaletin duvarına yaslanarak pozlar veren şarkıcı, o hallerini 115 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Biliyorsunuz tuvalet modasını seviyorum. Tuvaletimi podyuma çevirdim" notuyla paylaştı.

fotograf-cektirecek-yer-bulamayan-katy-perry-14047101_9498_m
Şarkıcının pozlarına takipçileri de övgüler yağdırdı. Perry'nin pozları kısa sürede 1,8 milyondan fazla beğeni aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Uğruna dikiz aynası kırdığı sevgilisine ters köşe yaptıUğruna dikiz aynası kırdığı sevgilisine ters köşe yaptı
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
Anahtar Kelimeler:
Katy Perry Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İbo Show'a katıldı! Sosyal medyanın diline düştü

İbo Show'a katıldı! Sosyal medyanın diline düştü

Mezdeke yaparak ekranlara döndü!

Mezdeke yaparak ekranlara döndü!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

Diğer Haberler

Helena Bonham Carter'dan Tim Burton itirafı: 'Evlilik yerine rol teklif etti'

Evlilik teklifi beklerken...

Bige Önal kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte unutulmaz futbolcu Erhan Önal'ın vefatı sonrası kızı Bige Önal'ın paylaşımı

Bige Önal kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na canlı yayında ters köşe yaptı

Uğruna dikiz aynası kırdığı sevgilisine ters köşe yaptı

Rafet El Roman'a açılan davada son durum!

237 bin liralık tazminat davasında ne oldu?

Selin Ciğerci'nin markasına dudak uçuklatan teklif

Selin Ciğerci'nin markasına dudak uçuklatan teklif

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Süreyya Yoğurtçu'dan Survivor’da yarışan İsmail’e çağrı: 'Survivor’u bırak er meydanına dön'

'Survivor’u bırak er meydanına dön'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.