Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bebek sahibi olduktan sonra eşine yeteri derece zaman ayıramadığını ve bu yüzdende cinsel hayatlarının sıkıntıya girdiği söyleyen Katy Perry bu sefer de pozlarıyla gündem oldu.

Deri elbisesi, topuklu ayakkabısı ve birbirinden şık aksesuarlarıyla klozetin üstüne çıkarak ve tuvaletin duvarına yaslanarak pozlar veren şarkıcı, o hallerini 115 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Biliyorsunuz tuvalet modasını seviyorum. Tuvaletimi podyuma çevirdim" notuyla paylaştı.



Şarkıcının pozlarına takipçileri de övgüler yağdırdı. Perry'nin pozları kısa sürede 1,8 milyondan fazla beğeni aldı.

