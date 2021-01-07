Kaunos Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Muğla Kaunos Antik Kenti giriş ücreti 2021

Muğla doğasıyla olduğu kadar tarihiyle de göz dolduran bir şehir. Öyle ki tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklarda asırlar öncesinden kalan yapılar, tarih meraklılarının, seyahat severlerin ilgisini çekiyor. Kaunos Antik Kenti ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz.

KAUNOS ANTİK KENTİ NEREDE?

Nerede?

Kaunos Antik Kenti Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan mahallesinde bulunuyor.

Nasıl gidilir?

Kaunos'a gitmek için 2 seçeneğiniz bulunuyor. İlk yol Dalyan’dan karşı kıyıya sandalla geçmek. Sandalla karşıya geçtiğiniz yerde kral mezarlarını görüyorsunuz. Buradan 10-15 dk yürüyüş ile Kaunos Antik Kentine ulaşıyorsunuz. İkinci yol ise kara yolu ile Köyceğiz manzaraları eşliğinde antik kente ulaşmak. Bu yol biraz bozuk belirtmekte fayda var.

Muğla - Kaunos Antik kenti arası 88 km

Köyceğiz - Kaunos antik kenti arası 39 km

Kaunos Antik Kenti yol tarifi için buraya tıklayabilirsiniz.

KAUNOS ANTİK KENTİ HAKKINDA BİLGİ

Antik Çağ’da ticari açıdan önemli bir liman kenti olan Kaunos, zamanla denizin alüvyonlarla dolmasıyla liman özelliğini kaybetmiş. Heredot'a göre Kaunos halkı Karia'nın yerli halkıymış fakat kendilerini Giritli kabul ediyorlarmış. Kaunos bütün tarihi boyunca sıtma hastalığının etkisi altında kalmış. Hastalığın neden olduğu görünümlerinden dolayı Kaunos halkına "Yeşil Benizliler" deniyormuş.