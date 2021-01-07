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Kaunos Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Muğla Kaunos Antik Kenti giriş ücreti 2021

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 07.01.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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Kaunos Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Muğla Kaunos Antik Kenti giriş ücreti 2021

Dalyan'dan görülebilen kaya mezarlarıyla ilgi çeken Kaunos Antik Kenti Muğla'nın en güzel tarihi miraslarından biri. Antik çağlardan günümüze ulaşmayı başaran bu hazine her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

Muğla doğasıyla olduğu kadar tarihiyle de göz dolduran bir şehir. Öyle ki tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklarda asırlar öncesinden kalan yapılar, tarih meraklılarının, seyahat severlerin ilgisini çekiyor. Kaunos Antik Kenti ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz.

KAUNOS ANTİK KENTİ NEREDE?

Nerede?
Kaunos Antik Kenti Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan mahallesinde bulunuyor.

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Nasıl gidilir?
Kaunos'a gitmek için 2 seçeneğiniz bulunuyor. İlk yol Dalyan’dan karşı kıyıya sandalla geçmek. Sandalla karşıya geçtiğiniz yerde kral mezarlarını görüyorsunuz. Buradan 10-15 dk yürüyüş ile Kaunos Antik Kentine ulaşıyorsunuz. İkinci yol ise kara yolu ile Köyceğiz manzaraları eşliğinde antik kente ulaşmak. Bu yol biraz bozuk belirtmekte fayda var.

Muğla - Kaunos Antik kenti arası 88 km
Köyceğiz - Kaunos antik kenti arası 39 km

Kaunos Antik Kenti yol tarifi için buraya tıklayabilirsiniz.

KAUNOS ANTİK KENTİ HAKKINDA BİLGİ

Antik Çağ’da ticari açıdan önemli bir liman kenti olan Kaunos, zamanla denizin alüvyonlarla dolmasıyla liman özelliğini kaybetmiş. Heredot'a göre Kaunos halkı Karia'nın yerli halkıymış fakat kendilerini Giritli kabul ediyorlarmış. Kaunos bütün tarihi boyunca sıtma hastalığının etkisi altında kalmış. Hastalığın neden olduğu görünümlerinden dolayı Kaunos halkına "Yeşil Benizliler" deniyormuş.

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KAUNOS ANTİK KENTİ TARİHİ

Kaunos, ilk kez İngiliz Rd. Hoskyn tarafından keşfedilmiş. Hoskyn 1840 yılında bulduğu yazılı bir bloğun üzerindeki “Kaunos halkı ve meclisi” yazısından bu yörenin Kaunos kenti olduğu sonucuna varmış. Kaunos antik kenti'nde zaman içinde Pers, Mısır, Rodos, Bergama krallığı ve Roma imparatorluğu hüküm sürmüş.

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KAUNOS ANTİK KENTİ HİKAYESİ

Kaunos Antik Kent hikayesi mitolojik bir olaya dayanıyor. Antik kent, Şair Ovidius’un anlattığına göre; Miletos’un ikiz çocukları olan Kaunos(erkek) ve Biblis(kız) birlikte büyürken Biblis ikizini öyle seviyor ve beğeniyormuş ki her an onunla birlikte olmak istiyormuş. Kaunos’tan karşılık bulamayan Biblis'in babası durumu öğrenince Kaunos’u ülkeden kovmuş ve Kaunos, sevdiği insanlarla birlikte bugünkü Kaunos Antik Kenti kurmuş. Biblis ise aşık olduğu kardeşinin arkasından ağlamaktan bitap düşmüş. Dalyan kanallarının Biblis'in göz yaşlarından oluştuğu söyleniyor.

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KAUNOS ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Kaunos örenyeri giriş ücreti 2021 yılı için 14 TL. Müze kartınız varsa ücretsiz gezebilirsiniz. Ziyaret saatleri;

Yaz Dönemi
1 Nisan - 1 Ekim
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 19:00

Kış Dönemi
1 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 08:30
Kapanış Saati: 17:30

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