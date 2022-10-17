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Kavak Yelleri dizisinin Efe'si Dağhan Külegeç'in nişanlısı Tuğba Aytaş kimdir? Dağhan Külegeç Tuğba Aytaş evleniyor mu?

17.10.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavak Yelleri dizisinin Efe'si Dağhan Külegeç'in nişanlısı Tuğba Aytaş, ünlü oyuncunun annesi Ayşe Erbulak Özgürdal'ın sosyal medya hesabında yaptığı 'nişan' paylaşımı sonrası merak konusu oldu. Çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Kanal D'de ekrana gelen ve bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinin Efe'si Dağhan Külegeç'in nişanlısı Tuğba Aytaş kimdir? İşte Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş ile ilgili merak edilenler...

Kavak Yelleri dizisinin Efe'si Dağhan Külegeç'in nişanlısı Tuğba Aytaş kimdir? Dağhan Külegeç Tuğba Aytaş evleniyor mu?

Kavak Yelleri dizisinin Efe'si Dağhan Külegeç ve nişanlısı Tuğba Aytaş merak konusu oldu. Ayşe Erbulak Özgürdal sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda oğlunun nişan yaptığını belirtip "Artık 'resmi' olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" notu düştü. Peki, Kavak Yelleri dizisinin Efe'si Dağhan Külegeç'in nişanlısı Tuğba Aytaş kimdir? Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş nişanından fotoğraflar ile detaylar haberimizde...

DAĞHAN KÜLEGEÇ'İN NİŞANLISI TUĞBA AYTAŞ KİMDİR?

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş nişanlandı.

Çiftin nişan haberini Dağhan Külegeç'in oyuncu ve yazar olan annesi Ayşe Erbulak Özgürdal duyurdu.

Ayşe Erbulak Özgürdal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık 'resmi' olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz"

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