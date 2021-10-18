Kavga bitmiyor! Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a gönderme

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında sular durulmuyor... Birbirini hedef alan sert açıklamaları mahkemeye taşınan usta sanatçılar, 'Diva' ve 'küfür' polemiğinin ardından şimdi de sosyal medyada karşı karşıya...

Mustafa Keser, Bülent Ersoy'la birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı müzik programının iki bölüm sonra yayından kaldırılmasının ardından YouTube kanalından bir video yayınlamıştı.

Bülent Ersoy, Mustafa Keser ile yaşanan tartışma sonrası konuyu yargıya taşıdı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı, kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e bir TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Mustafa Keser ise eski program partnerinin bu hamlesi sonrası Ersoy'a göndermede bulundu. Usta sanatçı, "Karşı tarafa açılan tazminat davası, davacının kendine biçtiği değer kadardır" sözleriyle, Ersoy'u hedef aldı.

