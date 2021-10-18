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Kavga bitmiyor! Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a gönderme

18.10.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy, iki bölümde yayından kaldırılan 'Benzemez Kimse Bize' programındaki partneri Mustafa Keser'in hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle bir TL'lik manevi tazminat dava açmıştı. 76 yaşındaki Mustafa Keser, sosyal medya paylaşımı ile meslektaşına dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Kavga bitmiyor! Mustafa Keser'den Bülent Ersoy'a gönderme

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında sular durulmuyor... Birbirini hedef alan sert açıklamaları mahkemeye taşınan usta sanatçılar, 'Diva' ve 'küfür' polemiğinin ardından şimdi de sosyal medyada karşı karşıya...

Mustafa Keser, Bülent Ersoy'la birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı müzik programının iki bölüm sonra yayından kaldırılmasının ardından YouTube kanalından bir video yayınlamıştı.

&quot;Seni Diva değil 'Divan' yaparlar&quot; demişti! Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e canlı yayında yanıt!"Seni Diva değil 'Divan' yaparlar" demişti! Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e canlı yayında yanıt!

Bülent Ersoy, Mustafa Keser ile yaşanan tartışma sonrası konuyu yargıya taşıdı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı, kendisine hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser’e bir TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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Mustafa Keser ise eski program partnerinin bu hamlesi sonrası Ersoy'a göndermede bulundu. Usta sanatçı, "Karşı tarafa açılan tazminat davası, davacının kendine biçtiği değer kadardır" sözleriyle, Ersoy'u hedef aldı.

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Bülent Ersoy Mustafa Keser
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