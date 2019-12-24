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Kavurmalı hıtap tarifi: Adıyaman'da kış aylarının vazgeçilmezi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Güneydoğu'nun zengin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Adıyaman'ın yöresel tatlarından kavurmalı hıtap, kış aylarında en çok tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Kavurmalı hitap tarifini bu lezzeti denemek isteyenler için paylaşacağız. Kavurmalı hitap nasıl yapılır diyenler için detaylar geliyor, buyursunlar.

Adıyaman'ın vazgeçilmez yemeği kavurmalı hıtap, özellikle kış aylarında yöre halkından yoğun talep görüyor. Adıyaman halkı soğuk kış günlerini kavurmalı hıtap yiyerek lezzetli bir şekilde geçiriyor. Adıyaman kavurmalı hitap tarifi ise ustaların söylediğine göre oldukça pratik.

KAVURMALI HITAP TARİFİ

3 topak kavurma (takriben her topak 100–150 g ağırlığındadır.)
Soğan (orta boy) 5 baş
100 g Kırmızı pul biber
Yeteri kadar tuz
6 Beze Hamur (birer ekmeklik)

KAVURMALI HITAP NASIL YAPILIR?

Kavurmalar küçük küçük doğranır, soğanlar soyulur, yıkandıktan sonra halka şeklinde ama ince ince doğranır. Kavurma, soğan, kırmızı pul biber ile yeteri kadar tuz karıştırılarak yoğrulur. Hazır hale gelen iç harç bir tepsi içinde pide fırınına götürülür. Fırıncı ustası yuvarlak açtığı ekmek hamurlarının yarısını taşmayacak şekilde iç harcı açılan hamura sererek eliyle düzler, öteki yarısını da üstüne kapatarak eliyle bastırır. Ağzı kapalı hıtapları iki eliyle hafif sündürerek uzatır, sonra da ekmek küreğiyle ocağa sürer. Takriben 15 dakika pişen kavurmalı hıtaplar servise hazır hale gelir.

Yarım saat içerisinde yapılabilen bu lezzet için hazır haldeki et kavurma, kuru soğan, maydanoz, sarımsak ve yeşil biber, zırhla ince ince kıyılıyor. Baharat, pul biber ve tuz ile harmanlanan karışım, elde açılan mayasız hamurun arasına konularak taş ocakta pişiriliyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç yaptığı açıklamada, kavurmalı hıtabın Adıyaman'a has ve özel bir yemek olduğunu söyledi.

Adıyaman'ın, medeniyetlerin beşiği olduğunu ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Adıyaman, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir memlekettir. Kentimize has olan kavurmalı hıtap, hem damaklara hitap ediyor hem de bir beyin cerrahi uzmanı olarak sağlık açısından baktığımda, çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Soğan, sarımsak, kavurma, biber ve çeşitli baharatlar ile harmanlanan bu kış yemeği, sağlık açısından da oldukça faydalı. Fırında piştikten sonra diğer güne de sıcak yenilebilen bu yemeğimiz, gençler ve Adıyamanlı vatandaşlar tarafından da oldukça rağbet görüyor. Özellikle gençlerimiz obezite denilen hastalıktan korunmak için bu tür yöresel yemeklerimizi daha çok tüketmelidir. Çünkü fast food tarzı yiyecekler sağlık açısından oldukça zararlı."

İşletme sahibi Zeynal Abidin Dinç ise kavurmalı hıtabın kış günlerinde en çok tercih edilen yöresel yemekler arasında yer aldığını belirtti.

Yemeğin hazırlanışının kolay olduğunu anlatan Dinç, şunları ifade etti:

"Kavurmalı hıtabın tarihi çok eski. Teknoloji gelişmeden önce buzdolabı yoktu ve önceden eti pişirip top haline getirirdik, daha sonra soğuk olan bir odada sepetin içerisinde kedilerin ulaşamadığı yere yani odanın tavanına asardık. Şimdi ise her evde buzdolabı var ve serince saklayabiliriz."

Kavurmalı hıtabı haftada 3-4 defa tükettiğini belirten Dinç, bu lezzetin, Adıyaman yöresel tatları arasında ayrı bir yeri olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Öncü,M.(2016).Adıyaman Cemile Mutfak Kültürü. Adıyaman Tanıtma Vakfı Yayınları(ATAV)
(AA)

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