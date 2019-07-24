Kavurucu yaz sıcağında karlı pekmez yiyerek serinliyorlar

Kavurucu sıcakların etkisini gösterdiği Doğu Anadolu’nun bazı yüksek dağlarında bulunan kar kütleleri doğal serinleme yiyeceği olarak kullanıyor. Bitlis’te gezginler ve doğa fotoğrafçıları ile yüksek yaylalarda hayvancılık yapan göçerler, dağların tepesinde bulunan karlara pekmez döküp yiyerek serinliyor. Bazı vatandaşlar ise dağlardan poşet ve bidonlara doldurdukları karları evlerine götürüp tüketiyor.

Bitlis’te de bir grup doğa fotoğrafçısı ve gezgin, kavurucu yaz sıcağında karlı pekmez yemek için 3 bin metre rakımlı Nemrut Dağı’na tırmandı. Doğa fotoğrafçıları ve gezginler, Nemrut Dağı zirvesinde yanlarında götürdükleri pekmezi karla karıştırıp hazırladıkları karlı pekmezi yiyerek serinledi. Karlı pekmezin Lokman Hekim'in ilaçlarından olduğunu ve çoğu kişinin şifa niyetine yediğini belirten gezginler her yıl Nemrut Dağı’na tırmanarak karlı pekmez yediklerini söyledi.

Nemrut Dağı’na tırmanan doğa fotoğrafçısı İskender Selçuk, yaz mevsiminde dağların zirvelerindeki karları pekmezle karıştırıp yiyerek serinlediklerini söyledi. Selçuk; “Şu an da Nemrut Krater Gölü’nün zirvesindeyiz. 3 bin 200 rakım yükseklikte. Sabahın erken saatlerinde bu zorlu yolculuğa çıktık sürekli yaptığımız bir şey. Zirveye ulaşmak için bir sürü engellerden geçtik. Ama sonunda varış noktamız olan henüz Nemrut Dağı’nın eteklerinde olan karla buluştuk. Bir de yanımıza aldığımız pekmezi karla buluşturup enfes tadına ulaştığımız karlı pekmez ya da yöresel adla karsambaç bazı yerlerde karlı pekmez olarak tabir edilen adlandırılan bu güzel tadı tatmış olduk herkesin bunu tatmasını dileriz” dedi.