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Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki çeken paylaşım!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 25.08.2019 09:50 | Son Güncelleme

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu bir hostesin kalçasıyla ilgili attığı tweetle büyük tepki çekti.

Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki çeken paylaşım!

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla olay oldu.

Çilingiroğlu uçak yolculuğundan sonra kullandığı firmanın adını yazarak "Bodrum-Sabiha Gökçen hattında bir hostes vardı kalçası koridora sığmıyordu'' yorumunda bulundu.

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Bir kadının bedeni üzerinden böyle bir yorum yapan Çilingiroğlu'na sosyal medyada eleştiri yağdı. Takipçileri bu çirkin yorum sonrası "İnsanları böyle bedensel görünüşü ile ifade edecek kadar sığsın" diyerek Çilingiroğlu'nu eleştirdi.


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