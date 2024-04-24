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  4. Demet Akalın 5 bin TL kira ödeyen kiracısına ağzına geleni söyledi! "Sen kimsin? Ev benim..." deyip...

Demet Akalın 5 bin TL kira ödeyen kiracısına ağzına geleni söyledi! "Sen kimsin? Ev benim..." deyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.04.2024 13:29
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Türkiye'de son dönemde ciddi sorun olan ev sahibi-kiracı gerilimi Demet Akalın'a da yansıdı. Demet Akalın 5 bin TL ödeyen kiracısına sert çıktı. "Sen kimsin?" diyerek duydukları karşısında sinirlenen Akalın sosyal medyayı ikiye böldü.

Demet Akalın 5 bin TL kira ödeyen kiracısına ağzına geleni söyledi! "Sen kimsin? Ev benim..." deyip...

Kiraların son dönemde artması ve artan kiralar sonrası ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan gerilimler sık sık haberlere de konu oluyor. Son olarak Demet Akalın kiracısıyla yaşadıklarıyla gündeme geldi.

Programında kiracısının eşyalarını camdan atan ev sahibi haberini yorumlarken Demet Akalın kendi kiracısına ne kadar kızgın olduğunu anlattı.

Akalın "Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! 5 bin liraya 3-4 kişi bir yere gidiyorsun yemek parası. Ama ben burada söylediğim için adamın ukalalığına bak. Demiş ki; programda söyledi zam yapacaktım vazgeçtim. Ya sen kimsin ki? Ev benim ve bunu söyleyebiliyor" diyerek sitem etti.

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KİRAYI DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Demet Akalın "Ben o evi almak için dişimi tırnağıma gece gündüz o zaman mankenlik yapıyordum. Millete yaka iğnesi takıyordum milletin ağzı kokusunu çekiyordum" dedi.

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Şarkıcı "Avukata ver dedim dava aç sinir oluyorum" ya diyerek sert çıktı. Akalın'ın sözleri sosyal medyayı da ikiye böldü.

Kimi "5 bine oturuyorsun şükret Demet'e", "Yok artık 5 bine kira mı var?" derken bir kısmı da "Kira rant kapısı insanlar bir anda nasıl ödesin 3-5 katını" dedi.

Vitrin


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