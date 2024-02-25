Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızı Zehra dövüş dersinde... O halleri dikkat çekti

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikâh masasına oturmuş, 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. İkili, Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç ile ilişkisinin ortaya çıkması nedeniyle 2005'te evliliklerini sonlandırmıştı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu sık sık birlikte vakit geçiriyor. Avşar'ın küçük Kaya ile de arası gayet iyi.

Kaya Çilingiroğlu son olarak kızı Zehra ve oğlu Hüseyin Kaya ile Tayland'a gitti. Kaya Çilingiroğlu tatilden pozlarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi.

Kaya Çilingiroğlu Lamai Muay Tai kampında kızının dövüş eğitimi aldığı anları da sosyal medyada paylaştı.







