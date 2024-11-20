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Kaya Çilingiroğlu yine genç sevgili buldu! 35 yaşındaki sevgili görüntü vermek istemedi: Belki ailesi istemiyordur

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.11.2024 07:28
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Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda kızı Zehra yaşındaki bir kadınla öpüşürken görüntülenen Çilingiroğlu yine genç sevgili buldu. Genç kız görüntü vermek istemeyince Kaya Çilingiroğlu bakın ne dedi.

Kaya Çilingiroğlu yine genç sevgili buldu! 35 yaşındaki sevgili görüntü vermek istemedi: Belki ailesi istemiyordur

1997-2005 yılları arasında Hülya Avşar ile evli olan Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği karısını Feraye Tanyolaç ile aldattığı ortaya çıkınca bitmişti. Çilingiroğlu boşanma sonrasında Feraye Tanyolaç ile birlikte olmuş ve bu ilişkiden de bir oğlu dünyaya gelmişti.

Uzun yıllardır aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz aylarda kızı Zehra'dan (26) bile küçük sevgilisiyle yakalanmıştı.

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Ancak Kaya Çilingiroğlu bu ilişkiye dair bir süre sonra "Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında. Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı. Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim" demişti.

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YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU

Kaya Çilingiroğlu yeni aşka yelken açtı. 60 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi bu sefer de 35 yaşında. 2. Sayfa kameralarına yakalanan çiftten genç kadın görüntü vermek istemeyince Kaya Çilingiroğlu "Saklanmıyoruz saklanan bir şey yok! Belki de ailesi istemiyordur" dedi.

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Kaya Çilingiroğlu ayrıca sevgilisinin 35 yaşında olduğunu ve ailesiyle de henüz tanışmadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaya Çilingiroğlu
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