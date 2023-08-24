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Kayahan ile İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül kocaman oldu! Duru güzelliğiyle büyüledi

24.08.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde 5 aylık hamile olduğunu açıklayan İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül sosyal medyayı salladı. Şimdilerde 23 yaşında olan Aslı Gönül duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını görenler 'Abla-kardeş gibiler' yorumunu yaptı.

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenmişti. 3 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'na evlat edinebilmek başvuru yapan İpek Açar geçtiğimiz günlerde 5 aylık hamile olduğunu açıkladı.

kayahan kızı eşi

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı İpek Açar zaman zaman kızı Aslı Gönül ile fotoğraflarını paylaşıyor. Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

ASLI GÖNÜL ANNESİ BABASI 2

İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarına sosyal medyada; 'Abla- kardeş gibi', 'Annesinin kopyası', 'Aynı annesi' gibi yorumlar yapılıyor.

Aslı Gönül ANNESİ 1

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Aslı Gönül, fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Durham Üniversitesi'nden mezun oldu.

Aslı Gönül 2

İpek Açar, daha önce verdiği bir röportajda kızı hakkında şunları söylemişti;
"Muhteşem bir sesi var. Gitar, piyano çalıyor ama bilim insanı olma yolunda ilerlemeyi tercih etti. Biz de tüm kalbimizle onu destekledik."

aslı gönüş 5

aslı gönül 4

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