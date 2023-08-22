Kaliteli, şık, işlevsel, dayanıklı... Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Kalitesiyle nam salmış, dünyaca ünlü çanta üreticisi Samsonite; yenilikçi ve özgün tasarıma sahip çantalarıyla kullanıcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Bir kez alıp uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz çantalar üreten marka, yüksek kaliteyi işlevsellikle buluşturuyor. Siz de hem şık hem fonksiyonel bir çanta arıyorsanız Samsonite'ın %50'ye varan indirimlerini kaçırmamalısınız. Sizin için indirimdeki modelleri seçtik.

İndirimdeki tüm Samsonite modellerini görmek için buraya tıklayın.

1. SAMSONITE KH8-41-002 15.6 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası Lacivert

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok kaliteli ve güzel model. Bir sürü cepleri var. Çok beğendim."

"Çok kaliteli bir ürün. Hem çok şık durdu hem de çok kullanışlı."

2. SAMSONITE KH8-09-002 15.6 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası Siyah

Kullanıcılar ne diyor?

"Sağlam paketleme. Kaliteli ürün. Teşekkürler Amazon."

"İyi malzemeden yapılmış, gerçekten su geçirmez ve rahat. İyi yatırım."

3. SAMSONITE KH8-41-003 17.3 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası Mavi

Kullanıcılar ne diyor?

"Yanımdan ayırmadığım en sevdiğim çantam. Çok kaliteli."

"İş seyahatlerine giderken kullanıyorum, çok işlevsel bir çanta."

4. SAMSONITE KA6-10-001 15.6" Securipak Notebook Sırt Çantası Kırmızı

Kullanıcılar ne diyor?

"Fotoğrafta göründüğünden daha büyük ve güzel. Bayıldık."

"Günlük kullanım için çok harika bir ürün. Malzeme kalitesi üst düzeyde. İç cepler kullanım için çok yeterli. Gönül rahatlığı ile alıp kullanabilirsiniz."

5. SAMSONITE KH8-09-001 14.1 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası Siyah

Kullanıcılar ne diyor?

"Samsonite çanta hep istiyordum, pahalı diye almaktan kaçınıyordum. İndirimde yakaladım ve aldım, çok mutluyum. Harika, tek kelime ile."

"Yılların kalitesi. Samsonite üzerine çanta tanımam."

6. SAMSONITE KF9-01-001 14.1 Mysight Notebook Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

"Yüksek kaliteli kılıf, çok sayıda cep, 13 veya 14 inç dizüstü bilgisayar ve iPad için ideal."

"Mükemmel bir çanta."

7. SAMSONITE KH8-80-001 14.1 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası Pembe

Kullanıcılar ne diyor?

"Hızlı ve sağlam teslimat."

"Kaliteli malzemeden yapılmış, su geçirmez."

8. Samsonite 16N-01-003 Qibyte Notebook El Çantası, Mavi, 17,3"

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok beğendim."

"Dizüstü bilgisayar çantalarında bilinir marka ve kaliteli seçenek az oluyor. Samsonite kalitesi kendini belli ediyor. Birkaç senedir satılan bir seri Qibyte ailesi. Ben bu ürünü Lenovo ThinkPad E480 modeli için 14" ekrana uygun olduğu için tercih ettim. Ürün gerçekten ihtiyaçları karşılıyor, malzeme kalitesi ve görüntüsü de gayet başarılı. Çok büyük ve tombul değil, bilgisayar + şarj aleti + fare + birkaç küçük eşya ve kalemler koydum ancak sığabildi. Daha fazla eşyanız varsa belki farklı bir model ya da büyük boyu olanı seçebilirsiniz. Fiyatına ve mevcut döviz kuruna göre memnun kaldım, tavsiye ederim."

SAMSONITE KH8-14-002 15.6 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası Mint Yeşili

Kullanıcılar ne diyor?

"Rengi şahane."

"Kaliteli, sağlam. Kendini gösteriyor."

10. SAMSONITE KI3-09-001 14.1" Network4 Notebook Çantası Siyah

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok kaliteli ve kullanışlı tasarlanmış. Macbook 14 için almıştım, tam oluyor."

"Uzun zamandır arıyorum ve sonunda buldum. Günlük yoldaşım."

Bu içerik 22 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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