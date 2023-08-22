Kaliteli, şık, işlevsel, dayanıklı... Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Kalitesiyle nam salmış, dünyaca ünlü çanta üreticisi Samsonite; yenilikçi ve özgün tasarıma sahip çantalarıyla kullanıcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Bir kez alıp uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz çantalar üreten marka, yüksek kaliteyi işlevsellikle buluşturuyor. Siz de hem şık hem fonksiyonel bir çanta arıyorsanız Samsonite'ın %50'ye varan indirimlerini kaçırmamalısınız. Sizin için indirimdeki modelleri seçtik.
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"Çok kaliteli ve güzel model. Bir sürü cepleri var. Çok beğendim."
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Bu içerik 22 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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