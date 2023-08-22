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Kaliteli, şık, işlevsel, dayanıklı... Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

21.08.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşlevselliği ve kalitesiyle dikkat çeken yüksek fiyatlı ürünler indirime girdiğinde, ihtiyacınız da varsa alınması gereken fırsatlardan biri haline gelir. Samsonite'ın laptop çantaları da bu fırsat ürünlerinden biri. Siz de hayatınızı kolaylaştıracak Samsonite çantalardaki %50'ye varan indirimleri keşfetmek ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise gelin detayları birlikte keşfedelim.

Kaliteli, şık, işlevsel, dayanıklı... Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Kalitesiyle nam salmış, dünyaca ünlü çanta üreticisi Samsonite; yenilikçi ve özgün tasarıma sahip çantalarıyla kullanıcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Bir kez alıp uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz çantalar üreten marka, yüksek kaliteyi işlevsellikle buluşturuyor. Siz de hem şık hem fonksiyonel bir çanta arıyorsanız Samsonite'ın %50'ye varan indirimlerini kaçırmamalısınız. Sizin için indirimdeki modelleri seçtik.

İndirimdeki tüm Samsonite modellerini görmek için buraya tıklayın.

1. SAMSONITE KH8-41-002 15.6 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası Lacivert

Adsız tasarım - 2023-08-21T143524.396

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kaliteli ve güzel model. Bir sürü cepleri var. Çok beğendim."

  • "Çok kaliteli bir ürün. Hem çok şık durdu hem de çok kullanışlı."
Ürünü İncele

2. SAMSONITE KH8-09-002 15.6 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası Siyah

Adsız tasarım - 2023-08-21T143644.454

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sağlam paketleme. Kaliteli ürün. Teşekkürler Amazon."

  • "İyi malzemeden yapılmış, gerçekten su geçirmez ve rahat. İyi yatırım."
Ürünü İncele

3. SAMSONITE KH8-41-003 17.3 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası Mavi

Adsız tasarım - 2023-08-21T143856.459

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yanımdan ayırmadığım en sevdiğim çantam. Çok kaliteli."

  • "İş seyahatlerine giderken kullanıyorum, çok işlevsel bir çanta."
Ürünü İncele

4. SAMSONITE KA6-10-001 15.6" Securipak Notebook Sırt Çantası Kırmızı

Adsız tasarım - 2023-08-21T144055.369

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fotoğrafta göründüğünden daha büyük ve güzel. Bayıldık."

  • "Günlük kullanım için çok harika bir ürün. Malzeme kalitesi üst düzeyde. İç cepler kullanım için çok yeterli. Gönül rahatlığı ile alıp kullanabilirsiniz."
Ürünü İncele

5. SAMSONITE KH8-09-001 14.1 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası Siyah

Adsız tasarım - 2023-08-21T163246.397

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Samsonite çanta hep istiyordum, pahalı diye almaktan kaçınıyordum. İndirimde yakaladım ve aldım, çok mutluyum. Harika, tek kelime ile."

  • "Yılların kalitesi. Samsonite üzerine çanta tanımam."
Ürünü İncele

6. SAMSONITE KF9-01-001 14.1 Mysight Notebook Çantası

Adsız tasarım - 2023-08-21T163435.557

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yüksek kaliteli kılıf, çok sayıda cep, 13 veya 14 inç dizüstü bilgisayar ve iPad için ideal."

  • "Mükemmel bir çanta."
Ürünü İncele

7. SAMSONITE KH8-80-001 14.1 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası Pembe

Adsız tasarım - 2023-08-21T163740.362

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hızlı ve sağlam teslimat."

  • "Kaliteli malzemeden yapılmış, su geçirmez."
Ürünü İncele

8. Samsonite 16N-01-003 Qibyte Notebook El Çantası, Mavi, 17,3"

Adsız tasarım - 2023-08-21T163909.554

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok beğendim."

  • "Dizüstü bilgisayar çantalarında bilinir marka ve kaliteli seçenek az oluyor. Samsonite kalitesi kendini belli ediyor. Birkaç senedir satılan bir seri Qibyte ailesi. Ben bu ürünü Lenovo ThinkPad E480 modeli için 14" ekrana uygun olduğu için tercih ettim. Ürün gerçekten ihtiyaçları karşılıyor, malzeme kalitesi ve görüntüsü de gayet başarılı. Çok büyük ve tombul değil, bilgisayar + şarj aleti + fare + birkaç küçük eşya ve kalemler koydum ancak sığabildi. Daha fazla eşyanız varsa belki farklı bir model ya da büyük boyu olanı seçebilirsiniz. Fiyatına ve mevcut döviz kuruna göre memnun kaldım, tavsiye ederim."
Ürünü İncele

SAMSONITE KH8-14-002 15.6 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası Mint Yeşili

Adsız tasarım - 2023-08-21T165201.357

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rengi şahane."

  • "Kaliteli, sağlam. Kendini gösteriyor."
Ürünü İncele

10. SAMSONITE KI3-09-001 14.1" Network4 Notebook Çantası Siyah

Adsız tasarım - 2023-08-21T165022.441

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok kaliteli ve kullanışlı tasarlanmış. Macbook 14 için almıştım, tam oluyor."

  • "Uzun zamandır arıyorum ve sonunda buldum. Günlük yoldaşım."
Ürünü İncele

Bu içerik 22 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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