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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

25.03.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 302, Palandöken'de 202, Hakkari'de 193, Davraz'da 185, Uludağ'da 175, Erciyes'te 160, Ovacık'ta 150, Sarıkamış, Denizli, Yıldız Dağı, Ergan ve Çambaşı'nda 145, Ilgaz'da 133, Yedikuyular'da 123, Keltepe ve Zigana'da 110, Yıldıztepe'de 105, Murat Dağı'nda 102, Kop'ta 96, Konaklı'da 88, Ladik'te 84, Hazarbaba'da 80, Mersivan'da 79, Yalnızçam'da 58, Salda'da 44, Elmadağ'da 40, Saklıkent'te 36, Gevaş ve Abalı'da 28, Muş'ta 27 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez25.03.2022En düşükEn yüksekKartalkayaKY-15PalandökenKY-12-6DenizliPB-92DavrazKKY-12-2KartepeKY-55UludağHKY-73ErciyesHKY-15-3SarıkamışÇB-14-3IlgazKY-11-2KeltepeKKY-6-2YedikuyularHKY-111Yıldız DağıHKY-10-3YıldıztepeY-111NemrutKY-10-5(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu)

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