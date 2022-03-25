Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 302, Palandöken'de 202, Hakkari'de 193, Davraz'da 185, Uludağ'da 175, Erciyes'te 160, Ovacık'ta 150, Sarıkamış, Denizli, Yıldız Dağı, Ergan ve Çambaşı'nda 145, Ilgaz'da 133, Yedikuyular'da 123, Keltepe ve Zigana'da 110, Yıldıztepe'de 105, Murat Dağı'nda 102, Kop'ta 96, Konaklı'da 88, Ladik'te 84, Hazarbaba'da 80, Mersivan'da 79, Yalnızçam'da 58, Salda'da 44, Elmadağ'da 40, Saklıkent'te 36, Gevaş ve Abalı'da 28, Muş'ta 27 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez25.03.2022En düşükEn yüksekKartalkayaKY-15PalandökenKY-12-6DenizliPB-92DavrazKKY-12-2KartepeKY-55UludağHKY-73ErciyesHKY-15-3SarıkamışÇB-14-3IlgazKY-11-2KeltepeKKY-6-2YedikuyularHKY-111Yıldız DağıHKY-10-3YıldıztepeY-111NemrutKY-10-5(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu)
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz