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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

01.04.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 209 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 209, Hakkari'de 175, Palandöken'de 167, Davraz'da 164, Kartepe'de 157, Ergan'da 144, Ovacık ve Uludağ'da 140, Erciyes ve Yıldız Dağı'nda 130, Hesarek'te 129, Denizli'de 120, Sarıkamış'ta 119, Çambaşı'nda 117, Yedikuyular'da 104, Ilgaz'da 94, Zigana ve Keltepe'de 90, Hazarbaba'da 80, Konaklı'da 77, Yıldıztepe'de 75, Kop'ta 73, Murat Dağı'nda 72, Mersivan'da 58, Yalnızçam'da 49, Elmadağ'da 37, Ladik 32, Salda'da 20, Saklıkent ve Muş'ta 17 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez01.04.2022En düşükEn yüksekKartalkayaY514PalandökenPB-47DenizliR110DavrazPB011KartepeÇB1319UludağY715ErciyesPB-18SarıkamışAB-8-4IlgazÇB310KeltepeY-5-2YedikuyularPB-33Yıldız DağıHKY-8-5YıldıztepeY510NemrutPB-56(ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, R: Rüzgarlı)

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