Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 218 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ovacık'ta 195, Davraz ve Denizli'de 180, Palandöken'de 147, Erciyes'te 145, Hakkari'de 142, Yıldız Dağı'nda 135, Kartepe'de 133, Yedi Kuyular'da 131, Ilgaz'da 123, Uludağ'da 110, Keltepe'de 105, Yıldıztepe'de 102, Saklıkent'te 68, Çambaşı ve Hazarbaba'da 60, Sarıkamış'ta 59, Elmadağ'da 58, Zigana'da 55, Ergan'da 53, Mersivan'da 51, Salda'da 49, Murat Dağı'nda 48, Konaklı'da 36, Kop ve Yalnızçam'da 30 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez04.2.2022En düşükEn yüksekKartalkayaKY-9-7PalandökenKY-7-6Yıldız DağıKY-4-1HakkariKY-10-5KartepeKY-3-1UludağHKY-9-7NemrutKY-8-3KeltepeKY-9-8IlgazKY-7-5ErciyesKY-6-2OvacıkKY-11SarıkamışKY-8-2YıldıztepeKY-5-4DenizliÇB-46(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

