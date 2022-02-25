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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

25.02.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 220 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 156, Kartepe ve Hakkari'de 153'er, Ovacık'ta 150, Denizli'de 145, Palandöken'de 135, Yıldız Dağı'nda 120, Erciyes ve Uludağ'da 115, Yedikuyular'da 103, Ergan'da 101, Haserek'te 99, Yıldıztepe ve Sarıkamış'ta 82'şer, Ilgaz'da 72, Hazarbaba'da 65, Murat Dağı'nda 60, Gevaş Abalı'da 59, Çambaşı'nda 45, Mersivan ve Konaklı'da 38'er, Keltepe'de 35, Saklıkent ve Kop Dağı'nda 34'er, Yalnızçam'da 29, Elmadağ'da 25, Akdağ'da 24, Muş'ta 22 ve Zigana'da 20 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez26.2.2022En düşükEn yüksekKartalkayaKY-60PalandökenKY-7-2OvacıkKY24DavrazPB-66KartepePB-63UludağPB-41ErciyesKY-41SarıkamışKY-62IlgazKY-50NemrutKY-51YıldıztepeKY-43Gevaş AbalıKKY-33KandilliKY-52YedikuyularÇB-44(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

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