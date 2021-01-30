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Kayak merkezlerinde son durum

30.01.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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Kar kalınlığı en fazla 144 santimetreyle Hakkari'de, en az 5 santimetreyle Keltepe'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 144 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre; kar kalınlığı Hakkari'de 144, Kartalkaya'da 129, Palandöken'de 110, Yedi Kuyular'da 99, Uludağ'da 90, Haserek'te 80, Ovacık'ta 75, Davraz'da 72, Murat Dağı'nda 66, Ilgaz, Nemrut ve Sarıkamış'ta 56, Ergan ve Hazarbaba'da 50, Erciyes'te 45, Kartepe'de 36, Denizli'de 34, Elmadağ ve Çambaşı'nda 22, Yalnızçam ve Zigana'da 20, Mersivan'da 17, Yıldıztepe'de 16, Ladik'te 14 ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 30.01.2021 En düşükEn yüksekErciyesKY-14-3IlgazKY-11-3Kartalkaya KY-10-3KartepeKY-2 2Nemrut Dağı KY-6-5PalandökenKY-6-4SarıkamışÇB-8-1UludağKY-9-3YıldıztepeKY-8 0(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu )

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