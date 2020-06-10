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Kayalıklara sıkışan karacayı balıkçılar kurtardı

KASTAMONU HABERLERİ  | 10.06.2020 16:54 | Son Güncelleme

Kayalıklara sıkışan karacayı balıkçılar kurtardı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde köpeklerden kaçarken sahildeki kayalıklara sıkışan karacayı balıkçılar kurtardı.

İlişi köyünde sabah erken saatlerde denize açılmak üzere barınağa giden balıkçılar, köpeklerin kovaladığı karacayı fark etti.

Karacanın kayalara sıkıştığını gören balıkçılar harekete geçti. Balıkçılar, karacayı kurtardıkları anı cep telefonuyla görüntüledi.

Balıkçı Server Karol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karacanın kayalara sıkıştığını görünce hemen kurtarmaya gittiklerini söyledi.

Köpeklerin uzaklaştığını anlatan Karol, "Karaca çok ürkmüştü ancak sıkıştığı için pek hareket edemedi. Biz de kendisine şefkatle yaklaştık. Onu korkutmayacak şekilde hareket edip sıkıştığı yerden aldık. Bir süre dinlenmesini bekledik ve ardından doğal yaşamına bıraktık." dedi.

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