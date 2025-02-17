Kaybeden Ancelotti olacak! Ezeli rakibin eski hocası Arda Güler'i istiyor

İspanyol basını Arda Güler'in sezon sonu Real Madrid'ten ayrılacağını yazdı! Fenerbahçe'den Real Madrid'e gelen ve burada süre aldığı dakikalarda yaptıklarıyla takdir kazanan Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin gözüne bir türlü giremedi!

DÜNYA DEVİ PSG ARDA GÜLER'İ İSTİYOR!

Sezon sonu için ayrılık kararı alan Arda Güle'e dünya devinden teklif geldi! Fransız devi PSG, Arda Güler'i transfer etmek için Real Madrid ile masaya oturacak. Real Madrid, Arda Güler'i kadrosunda tutmak istese de PSG'nin ilgisi oldukça sıcak!

Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu. Fenerbahçe'de Pereira döneminde şans bulan Arda, Jesus döneminde ise 10 numaralı formayı sırtına geçirdi.

Milli takımın Euro 2024 serüveninin de en önemli isimlerinden biri olan Arda Güler; Gürcistan'a attığı golle otoritelerden tam not almıştı.

Real Madir formasıyla bu sezon ligde 16 maça çıkan Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı. 3 kez de asist yapan Arda; yaz transfer döneminde Madrid ekibinden ayrılabilir.

ESKİ BARCELONA HOCASININ ÖNCELİĞİ ARDA GÜLER

Daha önce Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'yı çalıştıran Luis Enrique PSG'yi çalıştırıyor. Luis Enrique, yaz transfer döneminde Arda Güler'in transfer edilmesini istedi. İspanyol basını PSG'nin transferdeki önceliğinin Arda Güler olduğunu duyurdu.