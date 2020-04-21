Kaybolduğu iddia edilen Nasri'den haber var!

Nieuwsblad.be sitesina açıklamalarda bulunan Nasri, "Kulüple günlük olarak temas halindeyiz. Play-off'ların hala oynanıp oynanmadığını görmek için bekliyorum" dedi.
32 yaşındaki oyuncu, "Basın benim üzerime geliyor, yazılanların hepsi palavra. Ortadan kaybolmadım. Her gün Anderlecht yöneticileriyle konuşmaya devam ediyorum, aramızdaki iletişim kopmadı. Şu anda futbolun tekrar başlamasını bekliyorum, sonra gelecek yıl ne olacağını düşüneceğim." dedi.
Nasri, "Milli Takım'da iyi olmayan 200 milyon oyuncu vardı, ancak mevzu dönüp dolaşıp bana geliyor. Teknik direktör kimdi, bunlar da önemli. Çok fazla adam kayırma var. Kriterler değişti. Milli takımdan önce kulüpte iyi olman gerekiyordu." açıklamasını yaptı.
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