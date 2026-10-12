Kaydırdıkça ölüm yaklaşıyor: 2,8 milyon yıl depresyona sokuyor, ömürden 240 bin yıl yiyor

Prestijli tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan ve tam 9 milyon genç yetişkini kapsayan dev araştırma, acı tabloyu ortaya koydu. Telefon ekranları, insanlığa tam 2,8 milyon yıl zihinsel hastalık olarak geri dönüyor.

2 SAAT SINIRI AŞILDIĞINDA TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Yapılan araştırmaya göre, günde iki saatten fazla ekran başında zaman geçirmek, doğrudan depresyon ve kötü ruh sağlığı ile ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, Instagram ve TikTok gibi popüler platformlarda geçirilen kontrolsüz sürenin; uyku, egzersiz ve yüz yüze iletişim gibi hayati aktiviteleri hayatımızdan "çaldığını" belirtiyor.

İşte o korkutan veriler:

• Zihinsel Hastalık Yükü: Telefon bağımlılığı nedeniyle küresel çapta 2,8 milyon yıl zihinsel sağlık kaybı yaşandı.

• Obezite Krizi: Hareketsiz yaşam ve ekran bağımlılığı yüzünden dünya genelinde 240 bin yıl obeziteye kurban verildi.

• Akademik Düşüş: Ekran süresi arttıkça gençlerin akademik başarıları düşüyor, dil ve duygu gelişimleri ciddi zarar görüyor.

"TEKNOLOJİ DEVLERİ SAĞLIĞI ÖNEMSEMİYOR"

Araştırmanın başındaki isim olan Profesör Ilona Kickbusch, hükümetlerin teknoloji şirketlerinin kendi kurallarını koymasına göz yumduğunu belirtti. Kickbusch, "Teknoloji devleri, iş modellerini sadece dikkat çekmek ve veri toplamak üzerine kurdu. Küresel sağlık ise onlar için sadece bir detay" diyerek durumun vahametini özetledi.

Uzmanlar, sadece yaş sınırlandırması getirmenin bu krizi çözmeye yetmeyeceğini vurgulayarak, hükümetlerin ve teknoloji şirketlerinin uluslararası bağımsız bir kurul tarafından acilen denetlenmesi gerektiğinin altını çizdi.