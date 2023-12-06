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Kayıp altınların sahibini arayan Müge Anlı'dan Polat ailesine olay gönderme! "Yapmayın dedim"

06.12.2023 21:43 | Son Güncelleme:
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Ekranların sevilen sunucusu Müge Anlı'nın son günlerde gündemden düşmeyen Polat ailesine göndermesi olay oldu. Yeni Camii Külliyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Saymanı Behsat Canpolat, caminin şadırvanında bulduğu altınların sahibini bulmak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Boynuna altınları takarak canlı yayına çıkan Müge Anlı, gösterişli hayatı ve altınlarını sık sık paylaşan Dilan Polat'a göndermede bulundu.

Kayıp altınların sahibini arayan Müge Anlı'dan Polat ailesine olay gönderme! "Yapmayın dedim"

Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıp vatandaşları bulmaya ve çözülmemiş cinayetleri açığa çıkarmaya devam ediyor. Behsat Canpolat isimli bir vatandaş programa caminin şadırvanında bulduğu altınların sahibini bulmak üzere başvuruda bulundu. Konunun dikkat çekmesi için boynuna altınlarla yayına çıktığını söyleyen Müge Anlı, gösterişli altınlarla paylaşım yapan ve daha önce altın tozlu kahve içmesiyle gündeme gelen Dilan Polat'a gönderme yaptı.

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Kayıp altınların sahibini arayan Müge Anlı, "Aslında emanet şeyler takılmaz ama dikkat çeksin diye taktım. Çok da hoşuma gitti. 'Anne ben de istiyorum böyle. Bana da yap. Gerçi en son bu altınlarını gösterenlerin sonu belli oldu yani. Ben dedim ama yapmayın dedim. Dinlemiyorsunuz ki beni! Benim dediğimi dinleyin! Ben bir şey söylüyorsam boşa söylemiyorum." ifadeleriyle kara para aklama suçundan ceza evine giren Polat ailesine gönderme yaptı.

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Bilindiği üzere Dilan Polat da sık sık altınlarıyla paylaşım yapıyordu.

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Dilan Polat'ın üzerinde altın bulunan fincan ile kahve içmesi ve kahvesine altın tozu dökmesi de bir süre gündemden düşmemişti.

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Programın ilerleyen dakikalarında altınların sahibi bulundu.

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Müge Anlı'nın o sözleri sosyal medyada gündem oldu.


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