Kayıp eş anlamlısı nedir? Kayıp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kayıp kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "ġyb" kökünden türeyen ve "kaybolma, yitme" anlamına gelen "ġayb" kelimesinden alıntıdır. Kayıp kelimesi Türkçede çoğunlukla herhangi bir şeyin ilk koyulduğu yerin bulunamaması durumunda kullanılır. Kayıp kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

Kaybolma, yitme, yitim

Kaybedilen şey

Kaybolmuş olan, yitik, zayi

Kayıp kelimesinin anlamları yukarıda belirtildiği gibi Türk Dil Kurumunda açıklanmıştır. İlgili kelimeyi cümle içerisinde kullanmak gerekirse:

O kadar süre kayıptı ki artık adını ve soyadını unutmuştuk.

Kendi düşünceleri içerisinde uzun bir yolculuğa çıkınca kayboldu.

Kendi benliğini kaybedince artık kendini tanıyamaz oldu.

Benimle bu şekilde konuşman karakterin açısından ne büyük bir kayıp oldu.

Kayıp bir şeyin peşine düşmezsen artık o senin için bir kayıp olmaz.

Kendini kaybetmiş birisine yol göstermezseniz asla araya araya doğru yolu bulamaz.

Sen kendi doğrularını kanun sayarsan gerçekleri gözünün önünde kaybedersin.

Bu kadar uzun ömür yaşamış birisi olarak söylüyorum ki çok şey kaybedildi.

Kayıp kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kayıp kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Bu kelimeler cümle içinde kayıp yerine geçebilir ve herhangi bir anlatım bozukluğu olmaz. Kaybın eş anlamlısı kelimeler:

Zayi

Yitim

Yitik

Kaybın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kayıp eş anlamlısı olan kelimelerle çeşitli cümleler kurulabilir. Kayıp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler