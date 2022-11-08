EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Kayıp eş anlamlısı nedir? Kayıp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kayıp eş anlamlısı nedir? Kayıp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıp kelimesi Türkçede oldukça sık bir şekilde kullanılır ve uzun yıllardır dilimizde yer edinmektedir. Dilimize Arapçadan geçen bu kelime genel olarak ortadan kalkan ve ne olduğu bilinmeyen, elden çıkan, telef olan, yitirilen şeyler için kullanılır. Kayıp kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre çeşitli anlamları bulunmaktadır. Eş anlamlılık durumu da gösteren kayıp kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Kayıp eş anlamlısı nedir? Kayıp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kayıp kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça "ġyb" kökünden türeyen ve "kaybolma, yitme" anlamına gelen "ġayb" kelimesinden alıntıdır. Kayıp kelimesi Türkçede çoğunlukla herhangi bir şeyin ilk koyulduğu yerin bulunamaması durumunda kullanılır. Kayıp kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

  • Kaybolma, yitme, yitim
  • Kaybedilen şey
  • Kaybolmuş olan, yitik, zayi

Kayıp kelimesinin anlamları yukarıda belirtildiği gibi Türk Dil Kurumunda açıklanmıştır. İlgili kelimeyi cümle içerisinde kullanmak gerekirse:

  • O kadar süre kayıptı ki artık adını ve soyadını unutmuştuk.
  • Kendi düşünceleri içerisinde uzun bir yolculuğa çıkınca kayboldu.
  • Kendi benliğini kaybedince artık kendini tanıyamaz oldu.
  • Benimle bu şekilde konuşman karakterin açısından ne büyük bir kayıp oldu.
  • Kayıp bir şeyin peşine düşmezsen artık o senin için bir kayıp olmaz.
  • Kendini kaybetmiş birisine yol göstermezseniz asla araya araya doğru yolu bulamaz.
  • Sen kendi doğrularını kanun sayarsan gerçekleri gözünün önünde kaybedersin.
  • Bu kadar uzun ömür yaşamış birisi olarak söylüyorum ki çok şey kaybedildi.
Melodi eş anlamlısı nedir? Melodi eş anlamlısı nedir?

Kayıp kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kayıp kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Bu kelimeler cümle içinde kayıp yerine geçebilir ve herhangi bir anlatım bozukluğu olmaz. Kaybın eş anlamlısı kelimeler:

  • Zayi
  • Yitim
  • Yitik
Sıradan eş anlamlısı nedir? Sıradan eş anlamlısı nedir?

Kaybın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kayıp eş anlamlısı olan kelimelerle çeşitli cümleler kurulabilir. Kayıp kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Bu hikâyede ikimiz de yitik kaldık, artık kurtulan çıkmaz.
  • Verdiğim paraların tümünü cidden zayi mi ettin?
  • Kendine ne kadar zarar verdiğinin farkında mısın?
  • Birçok yitik malzeme özel depolarda saklanıyordu.
  • Bu savaşta o kadar kayıp verdik ki savaşı kazanmamız artık pek de mümkün gözükmüyor albayım.
  • Zayi o kadar yüksek çıktı ki artık önümüzü bile göremez hâle geldik.
  • Yitik giymiş bir gençlik varken nasıl gelecekten söz edebiliriz ki?
  • Kendine bu kadar zarar vermeye devam edersen artık organların bunu kaldıramayacak ve iflas edecektir.
Sınav eş anlamlısı nedir? Sınav eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Astsubay KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?Astsubay KPSS önlisans puanı nedir, kaç puan almak gerekli?
Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?Uzman öğretmenlik sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YDS SONUÇLARI 2022

YDS SONUÇLARI 2022

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil hangi tarihte?

Ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil hangi tarihte?

Uzman öğretmenlik sınav tarihi ve sınav giriş belgesi ekranı!

Uzman öğretmenlik sınav tarihi ve sınav giriş belgesi ekranı!

İlginizi Çekebilir

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Her eve lazım! Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak, "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.