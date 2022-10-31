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Melodi eş anlamlısı nedir? Melodi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde farklı dillerden alıntılanan ve kullanılan birçok kelime bulunur. Bunlardan biri de melodi kelimesidir. Fransızca kökenli bir kelimedir. Kaynağı Fransızca dilindeki “mélodie” kelimesidir. Kulağa hoş gelen her türlü ses için de melodi kelimesi kullanılır. Melodi kelimesi aynı zamanda eş anlamlılık gösteren bir kelimedir. Dilimize Fransızcadan geçen melodi kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

Melodi eş anlamlısı nedir? Melodi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fransızcadan alıntılanan melodi kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "ezgi"dir. Müzik terimi olarak kullanılan bu kelime, belli kurallar dâhilinde dizilip düzenlenmiş ve kulağa hoş gelen ses dizisine denir. Aynı zamanda bir müzik parçasında baştan sonra kadar gerek müziğin tamamında gerekse müziğin belli kısımlarında tekrarlanan ses dizisidir. Bir duyguyu yansıtmak amacı ile ve belli kurallar dizisine uygun olarak yazılan notalar dizisine melodi denir. Melodi kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Biz bu melodileri ilk olarak 1800'lü yıllarda gittiğimiz bir baloda dinlemiştik.
  • Şiirleri müziğe dökerken kullanılan melodiler, şiirin duygusal yükünden çok uzak oluyor.
  • Fatıma'nın çaldığı şarkının neşeli kısımlarını duymaktansa sadece melodideki elemi ve kederi duyuyordum.
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Melodi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Bir kelime birden fazla anlamda kullanılabildiği için eş anlamlı kelimeler de çeşitlilik gösterir. Ancak tek bir anlama gelen kelimelerin de birden fazla eş anlamı olabilir. Melodi de tek bir anlama sahip olmasına rağmen melodi kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Melodi eş anlamlısı kelimeler:

  • Ezgi
  • Nağme
  • Şarkı
  • Şanson

Melodinin eş anlamlısı olan bu kelimeler, cümlenin gidişatına göre melodi yerine kullanılabilen kelimelerdir. Bu kelimelerin melodi yerine kullanılması herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

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Melodinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Melodi kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Lirik şiirlerde ezgi kaçınılmaz bir unsurdur.
  • Bu şarkının sözlerine bayılıyorum, tam olarak beni anlatıyor.
  • Sen yanıma geldiğinde kulağımda tatlı bir şanson duyuyorum.
  • Seninle geçen her anım sanki bir daha tekrarı olmayan bir aşk şarkısı benim için.
  • Halkın ağzında dolaşan bu nağmeler atalarımızdan bir parçaymış.
  • Duyduğunu dinleyerek şansondaki tempoya uygun bir ritimle çalman gerekir.
  • Bazı şiirleri okurken kulağında ister istemez bir ezgi duymaya başlarsın.
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