Melodi eş anlamlısı nedir? Melodi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fransızcadan alıntılanan melodi kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "ezgi"dir. Müzik terimi olarak kullanılan bu kelime, belli kurallar dâhilinde dizilip düzenlenmiş ve kulağa hoş gelen ses dizisine denir. Aynı zamanda bir müzik parçasında baştan sonra kadar gerek müziğin tamamında gerekse müziğin belli kısımlarında tekrarlanan ses dizisidir. Bir duyguyu yansıtmak amacı ile ve belli kurallar dizisine uygun olarak yazılan notalar dizisine melodi denir. Melodi kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Biz bu melodileri ilk olarak 1800'lü yıllarda gittiğimiz bir baloda dinlemiştik.

Şiirleri müziğe dökerken kullanılan melodiler, şiirin duygusal yükünden çok uzak oluyor.

Fatıma'nın çaldığı şarkının neşeli kısımlarını duymaktansa sadece melodideki elemi ve kederi duyuyordum.

Melodi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Bir kelime birden fazla anlamda kullanılabildiği için eş anlamlı kelimeler de çeşitlilik gösterir. Ancak tek bir anlama gelen kelimelerin de birden fazla eş anlamı olabilir. Melodi de tek bir anlama sahip olmasına rağmen melodi kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Melodi eş anlamlısı kelimeler:

Ezgi

Nağme

Şarkı

Şanson

Melodinin eş anlamlısı olan bu kelimeler, cümlenin gidişatına göre melodi yerine kullanılabilen kelimelerdir. Bu kelimelerin melodi yerine kullanılması herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Melodinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Melodi kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: