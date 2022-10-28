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Sıradan eş anlamlısı nedir? Sıradanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.10.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemiz kelime açısından oldukça zengin bir dildir. Birçok sözcük ile aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Konuşurken veya yazarken anlamdaş sözcükleri kullanmak, kelime haznemizin genişlemesine de büyük katkı sağlamaktadır. Sıradan kelimesi de bunlardan biridir. Bu kelimenin birden fazla anlamdaşı mevcuttur. Sıradan kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sıradan eş anlamlısı nedir? Sıradanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kökeni Türkçe olan sıradan sözcüğü, günlük hayatta karşımıza çok sık çıkmaktadır. Bu sözcük cümle içerisinde sıfat haliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre sıradan sözcüğünün tek bir manası vardır. Bayağı, değişik bir tarafı olmayan durumlar için bu kelime kullanılmaktadır.

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Sıradan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamdaş sözcükler, asıl sözcük ile aynı manaya geldikleri için cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutmaktadır. Sıradan eş anlamlısı olan sözcükler de aynı şekilde en az sıradan kelimesi kadar çok fazla kullanılmaktadır. Sıradan kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden biri "bayağı" sözcüğüdür. Bu kelime, sıradan sözcüğü yerine çok sık tercih edilmektedir. Sıradan eş anlamlısı kelimeler:

  • Bayağı
  • Alelade
  • Banal
  • Amiyane
  • Beribenzer
  • Macerasız
  • İkinci sınıf
  • Lalettayin

Yukarıdaki tüm anlamdaş sözcükler sıradan sözcüğü yerine kullanılabilmektedir. Bu sözcüklerin bazıları daha yaygın kullanılırken bazıları ise çok fazla tercih edilmemektedir.

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Sıradanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş sözcüklerin yazılış ve söyleyiş biçimleri farklı, mana açısından aynıdır. Bu sözcükler cümle içerisinde birbirleri ile yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi bir bozulma veya kayma olmamaktadır. Sıradanın eş anlamlısı olan sözcüklerin cümle içerisinde nasıl kullanıldığına dair bazı örneklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

  • Ne çok azimli ne de çok tembel, alelade bir öğrenciydi.
  • Taksim’in en bayağı eğlence yerleri ne kadar pis ve tehlikeliydi.
  • Şu lalettayin hayattan bir an önce kurtulmam gerek.
  • Hayatı ikinci sınıf yaşayınca insan hiçbir şeyden zevk almıyor.
  • Genç çocuk böyle amiyane şeylere tutkun olamaz.
  • Dünkü o adam çok banal konuşuyordu.
  • Onu birden bire çok bayağı buldum.
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