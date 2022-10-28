Sıradan eş anlamlısı nedir? Sıradanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kökeni Türkçe olan sıradan sözcüğü, günlük hayatta karşımıza çok sık çıkmaktadır. Bu sözcük cümle içerisinde sıfat haliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre sıradan sözcüğünün tek bir manası vardır. Bayağı, değişik bir tarafı olmayan durumlar için bu kelime kullanılmaktadır.

Sıradan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamdaş sözcükler, asıl sözcük ile aynı manaya geldikleri için cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutmaktadır. Sıradan eş anlamlısı olan sözcükler de aynı şekilde en az sıradan kelimesi kadar çok fazla kullanılmaktadır. Sıradan kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden biri "bayağı" sözcüğüdür. Bu kelime, sıradan sözcüğü yerine çok sık tercih edilmektedir. Sıradan eş anlamlısı kelimeler:

Bayağı

Alelade

Banal

Amiyane

Beribenzer

Macerasız

İkinci sınıf

Lalettayin

Yukarıdaki tüm anlamdaş sözcükler sıradan sözcüğü yerine kullanılabilmektedir. Bu sözcüklerin bazıları daha yaygın kullanılırken bazıları ise çok fazla tercih edilmemektedir.

Sıradanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş sözcüklerin yazılış ve söyleyiş biçimleri farklı, mana açısından aynıdır. Bu sözcükler cümle içerisinde birbirleri ile yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi bir bozulma veya kayma olmamaktadır. Sıradanın eş anlamlısı olan sözcüklerin cümle içerisinde nasıl kullanıldığına dair bazı örneklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.