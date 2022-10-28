Sınav eş anlamlısı nedir? Sınavın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sınav kelimesi "sına-" fiilinden gelmektedir. Bu sözcük dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Sınav sözcüğü çoğunlukla isim türünde kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda mecaz anlamda da kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün iki manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

(İsim) Talebelerin ya da herhangi bir işe girmek isteyen kişilerin bilgi derecesini ölçmek için yapılan test, imtihan, yoklama

(Mecaz) Bir deneyim kazandıran zor durum

Sınav sözcüğü ile oluşan “bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, yazılı sınav, yeterlilik sınavı, ara sınav, vize sınavı, ara sınav” gibi birleşik sözcükler de bulunmaktadır. Ayrıca bu sözcüğün içerisinde geçtiği “sınava girmek, sınavdan geçmek, sınavda bırakmak, sınava çekilmek, sınav vermek” gibi deyim ve atasözleri de çok sık kullanılmaktadır.

Sınav kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Cümle içerisinde sınav kelimesi yerine anlamdaşları kullanıldığı zaman o cümlenin anlam bütünlüğünde herhangi bir bozukluk olmamaktadır. Eş anlamlı sözcüklerin kullanımı, cümlelerin daha etkileyici olmasını sağlamaktadır. Sınav eş anlamlısı olan kelimeler:

İmtihan

Yoklama

Test

Yukarıda yer alan anlamdaş sözcükler, sınav sözcüğü yerine tercih edilebilmektedir. Sınav kelimesi yerine sınavın eş anlamlısı kelimelerin kullanılması herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Sınavın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcüklerin yazım ve okunuş biçimleri birbirinden farklıdır. Ancak bu farklılıklara rağmen hepsi aynı anlamı taşımaktadır. Sınav kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnekler aşağıda yer almaktadır: