EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Sınav eş anlamlısı nedir? Sınavın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sınav eş anlamlısı nedir? Sınavın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta kullandığımız birçok sözcüğün eş anlamlısı vardır. Sınav sözcüğü de eş anlamlısı sık tercih edilen kelimelerden biridir. Eş anlamlı sözcükler aynı anlamı taşıdıklarından dolayı birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Sınavın eş anlamlısı olan birden fazla sözcük bulunmaktadır.

Sınav eş anlamlısı nedir? Sınavın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sınav kelimesi "sına-" fiilinden gelmektedir. Bu sözcük dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Sınav sözcüğü çoğunlukla isim türünde kullanılmaktadır. Ancak bazı durumlarda mecaz anlamda da kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün iki manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

  • (İsim) Talebelerin ya da herhangi bir işe girmek isteyen kişilerin bilgi derecesini ölçmek için yapılan test, imtihan, yoklama
  • (Mecaz) Bir deneyim kazandıran zor durum

Sınav sözcüğü ile oluşan “bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, yazılı sınav, yeterlilik sınavı, ara sınav, vize sınavı, ara sınav” gibi birleşik sözcükler de bulunmaktadır. Ayrıca bu sözcüğün içerisinde geçtiği “sınava girmek, sınavdan geçmek, sınavda bırakmak, sınava çekilmek, sınav vermek” gibi deyim ve atasözleri de çok sık kullanılmaktadır.

İtibar eş anlamlısı nedir? İtibar eş anlamlısı nedir?

Sınav kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Cümle içerisinde sınav kelimesi yerine anlamdaşları kullanıldığı zaman o cümlenin anlam bütünlüğünde herhangi bir bozukluk olmamaktadır. Eş anlamlı sözcüklerin kullanımı, cümlelerin daha etkileyici olmasını sağlamaktadır. Sınav eş anlamlısı olan kelimeler:

  • İmtihan
  • Yoklama
  • Test

Yukarıda yer alan anlamdaş sözcükler, sınav sözcüğü yerine tercih edilebilmektedir. Sınav kelimesi yerine sınavın eş anlamlısı kelimelerin kullanılması herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Özgün eş anlamlısı nedir? Özgün eş anlamlısı nedir?

Sınavın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcüklerin yazım ve okunuş biçimleri birbirinden farklıdır. Ancak bu farklılıklara rağmen hepsi aynı anlamı taşımaktadır. Sınav kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnekler aşağıda yer almaktadır:

  • Evliliğin ilk seneleri imtihan gibi geçiyordu.
  • Dünkü Türkçe testi çok iyi geçti.
  • Babam, derslerime çalışıp imtihanları başarmam gerektiğini hatırlatıp duruyordu.
  • Hayatının en zorlu imtihanını yaşıyordu.
  • Dün üniversite testinden kaldığını öğrendi.
  • Öğretmen sınıfa girdiği anda yoklama yapacağını söyledi.
Sinirli eş anlamlısı nedir? Sinirli eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları ne zaman?
KPSS DHBT geç başvurusu nereden yapılır?KPSS DHBT geç başvurusu nereden yapılır?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Sene eş anlamlısı nedir?

Sene eş anlamlısı nedir?

29 Ekim şiirleri! anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

29 Ekim şiirleri! anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

KPSS DHBT geç başvurusu nereden yapılır?

KPSS DHBT geç başvurusu nereden yapılır?

İlginizi Çekebilir

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! İyileşmeyi geciktiriyor

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! İyileşmeyi geciktiriyor

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.