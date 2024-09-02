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Kayıp Narin'in amcası tutuklanmıştı! Ünlü isimler dayanamadı! Demet Akalın ateş püskürdü: 'Nasıl kıydın...'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.09.2024 21:13
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Diyarbakır'da, Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken gözaltına alınan amca Salim Güran, sevk edildiği mahkeme tarafından “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Flaş gelişmenin ardından ünlüler de dayanamayarak paylaşım yaptı. Paylaşım yapanlar arasında Demet Akalın da yer aldı. Akalın, 'Nasıl kıydın lan' diyerek ateş püskürdü.

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma tüm Türkiye'nin odak noktası oldu. Küçük Narin'in bulunması dört gözle beklenirken aramaların 13. gününde, gözaltındaki amca Salim Güran, sevk edildiği mahkeme tarafından “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmenin hemen ardından Demet Akalın ve Gülben Ergen X hesaplarından olaya ilişkin tepki gösterdi.

'NASIL KIYDIN LAN'

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Kayıp Narin Güran soruşturmasında amca Salim Güran'ın “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesi büyük yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da X hesabında, "Allah belanı versin, saklayanın da versin! Nasıl kıydın lan? Ne diye öldürdün dünyaya neşe saçan, gülen çocuğu!" şeklinde paylaşım yaparak tepki gösterdi.

GÜLBEN ERGEN DE DAYANAMADI

Türkiye'de büyük yankı uyandıran kayıp Narin olayını yakından takip eden ünlü isimlerden biri de Gülben Ergen oldu. Sık sık paylaşımlar yapan Ergen de amca Salim Güran'ın tutuklanma haberinin ardından tepki paylaşımları yaptı.

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Gülben Ergen Narin'e ne olduğunu merak ettiğini belirterek, "Narin kaybolmadı amcası tarafından öldürüldü mü? Narin yaşamıyor mu? Ellerini kollarını mı bağladınız kızın? Başka kim biliyordu? Neden kıydınız bu kıza neden? Neden bu devlet sırrı sessizliği? Tek bildiğimiz amca tutuklandı. Yetinmiyoruz. İnanmıyoruz Narin çocuğa ne oldu?" şeklinde paylaştı.

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Ergen bir diğer paylaşımında, "Öğrenmek istiyoruz! Narin’e ne oldu? Narin nerde? Başka kim biliyordu? Ne yaptınız kıza? Yayın yasağı bitti mi?" şeklinde yazdı.

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Diyarbakır Demet Akalın Gülben Ergen Narin Güran Narin
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