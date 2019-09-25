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'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

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GÜNDEM  | 25.09.2019 19:00 | Son Güncelleme

Muğla'da, kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.

'Dumansız Araçlar Uygulaması' kapsamında, Muğla Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karayolunda denetim yaptı. 10 personel ile yapılan ve 3 saat süren denetimde 200 araç, durduruldu. 20 sürücüye aracında sigara içtiği gerekçesiyle 153'er lira para cezası kesildi.

Direksiyon başında sigara içerken durdurulan kamyonet sürücüsü D.D. ise ceza kesileceğini öğreninince araçtan indi. Kısa süre sonra da geri binip, yeni bir sigara yaktı.

'KAYITTA MISIN? ÇEKİN BENİ'

D.D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.

Sigarasını içtikten sonra da yoluna devam etti. (DHA)

Bursa'da özel araçta sigara içenlere uygulama!Bursa'da özel araçta sigara içenlere uygulama!
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Anahtar Kelimeler:
Muğla sigara cezası sürücü

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